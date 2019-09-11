Общество и люди

«Игры непокоренных» и Булгаков-Fest на Андреевском спуске: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

12 сентября — концерт «Маэстро Хобарт Ерл представляет»,

13 сентября — гала-концерт по случаю 70-летия образования КНР,

14 сентября — балеты «Кармен-сюита» и «Шехеразада»,

15 сентября — опера «Кармен»,

17 сентября — балет «Дама с камелиями»,

18 сентября — опера «Алеко» и балет «Болеро».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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14 и 15 сентября на ВДНХ состоится грузинский праздник KARTULI FEST. В программе: концерт Арсена Мирзояна, выступление Du-Du Band, Gio Darakhvelidze, La Festa, G-Sound, Chica Band. Пройдут мастер-классы по грузинским танцам и грузинской кулинарии. Все посетители получат в подарок бокал грузинского вина.

Начало в 12:00.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1.

Цена: 50 грн.

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14 сентября на стадионе «Пионер» стартуют национальные соревнования «Игры непокоренных», в которых примут участие военнослужащие и ветераны. Для посетителей будут действовать развлекательно-спортивные зоны и детская площадка с аниматором.

Начало в 9:00.

Адрес: ул. Туполева, 22д.

Вход свободный.

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14 сентября в парке «Отрадный» пройдет семейный фестиваль PET Fest. В программе: полезные семинары для владельцев домашних животных, лекции профессиональных ветеринаров, выступления детских коллективов, конкурсы, показательные выступления бывших подопечных собачьих приютов, благотворительная ярмарка, кинопоказ под открытым небом.

Начало в 12:00.

Адрес: ул. Михаила Донца, 11.

Вход свободный.

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14 сентября с 11:00 до 15:00 Украинский дом приглашает на профориентационное мероприятие для учеников 8—11 классов «Профессионалы будущего», на котором школьников будут учить самопрезентации в социальных сетях и основам личного пиара. Регистрация обязательна.

Адрес: ул. Крещатик, 2.

Вход свободный.

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14 сентября с 11:00 до 21:00 в парке имени Шевченко состоится ДумкоFest 2019. На площадке свободного общения журналисты, активисты, представители антикоррупционных институтов будут говорить об Украине без коррупции, о достижении успеха без взяток, а также умении защищать свои права.

Вход свободный.

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14 сентября в 14:00 на Андреевском спуске пройдет Булгаков-Fest. В программе: выступления музыкантов, диджеев и актеров; творческая, детская, букинистическая зоны; интерактивные мероприятия; семейные мастер-классы; театральные постановки и кинопоказы.

Адрес: от музея Булгакова до ул. Боричев Ток.

Вход свободный.

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14 сентября в галерее «Д12» можно посетить вечеринку на крыше. Специальный гость — диджей, теле- и радиоведущая Даша Коломиец.

Начало в 18:00.

Адрес: ул. Десятинная, 12.

Вход свободный.

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15 сентября на стадионе НАУ пройдет open-air фестиваль SolomaFest. На фестивале выступят популярные диджеи и музыканты Аlyona Аlyona, Giga1, Lady, Selecta, Kaef, Wacky J, Probass Hardy, Karna, D. Marsh, Pavlik Overdrive. В рамках фестиваля состоится «Форум локального развития».

Начало в 14:00.

Адрес: пр-т Комарова, 1.

Вход свободный.

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До 21 сентября в Центре украинской культуры и искусства открыта персональная выставка Ренаты Гениной «Patchwork — просторная дорога в жизнь».

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.

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До 5 октября в Национальном музее украинского народного декоративного искусства действуют выставки художественного стекла «Мировое стекло в Украине: 1989—2016» и «Балтийское стекло: диалог ветра с дождем». На них представлены работы известных художников из Украины, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Норвегии, России, Франции, США, Японии и стран Балтии.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: 10—50 грн.

Бесплатно можно посетить: 10 сентября — Музей-мастерскую Ивана Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 12 сентября в Киеве на сцене Дворца «Украина» соостоится конкурс «Мисс Украина-2019».

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