Шоу-бизнес

«Мисс Украина-2019»: где и когда выберут самую красивую девушку страны

12 сентября раскроется главная интрига конкурса «Мисс Украина-2019». Назовут новую обладательницу почетного титула самой красивой девушки страны, которая представит Украину на международных конкурсах. Также победительницы получат денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет 700 тысяч гривен!

Грандиозное шоу с участием звезд состоится в Киеве на сцене Дворца «Украина». Оценивать участниц будет профессиональное жюри, в состав которого вошли: известная телеведущая Маша Ефросинина, дизайнер Андре Тан, обладательница титула «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко (жена Дмитрия Комарова), телеведущий Владимир Остапчук, депутат ВР от «Слуги народа», ресторатор Николай Тищенко, дизайнер Юлия Айсина, комик Юрий Ткач, знаменитая спортсменка Ольга Харлан, актер, обладатель титула «Мистер мира-2018» Богдан Юсипчук и продюсер Ирина Горовая.

Они будут обращать внимание не только на внешние данные девушек, но и на их таланты, умение общаться и убедительно презентовать свои программы.

В конкурсе принимают участие 24 красотки из разных регионов Украины. Во время подготовки не обошлось без скандалов и дисквалификаций. Две участницы покинули конкурс после отборочного этапа.

23-летняя Инна Гудзь, ставшая победительницей независимого онлайн голосования на сайте missukraine.ua и обладательницей титула Miss Online, неожиданно покинула конкурс, сославшись на семейные обстоятельства.

А 19-летнюю Наталью Червону дисквалифицировал комитет за нарушение правил репетиционного процесса и отказа подписывать стандартный договор участницы. В свою очередь девушка заявила, что получала угрозы в свой адрес, а национальный комитет проигнорировал возможную опасность.

Заставила говорить о себе еще одна участница — Марина Киосе, которая оказалась родной сестрой директора национального комитета «Мисс Украина» Виктории Киосе. В кулуарах говорили о приоритетном статусе девушки и выражали сомнения по поводу справедливых оценок жюри.

Организаторы конкурса анонсировали, что гостями финального шоу станут многие знаменитости. Официально приглашение было направлено даже первой леди США Мелании Трамп.

Смотрите фото всех участниц конкурса «Мисс Украина-2019» у нас на сайте.

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