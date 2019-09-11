Я била его палкой: неожиданное признание партнерши Сереги по «Танцях з зірками»

Шоу-бизнес

Третий эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») стал последним для пары Сереги и Аделины. Судьи поставили паре 20 баллов, но даже в сумме с голосами зрителей это не спасло их от вылета.

— В Украине еще достаточно шоу, которым надо поднять рейтинг, — самоуверенно сказал Серега, покидая паркет.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» партнерша Сереги, танцовщица и модель Аделина Дели, рассказала, как ей работалось с популярным рэпером, что стало самым сложным на проекте и кто достоин победы в шоу.

— Я принимаю все происходящее как должное, — сказала Аделина. — Жизнь продолжается, я ни на кого не обижаюсь и иду дальше, не впадая в депрессию. Конечно, было обидно уйти из проекта, но что делать? Так случается…

— Хотя ваш пасодобль на третьем эфире судьи очень хвалили.

— Признаюсь, думала, что мы с Сережей продержимся где-то шесть эфиров. Сильных пар на проекте достаточно много, но как минимум три были слабее нас. Но я все равно понимала, что особо долго на проекте мы не протянем. Хотя Сережа был настроен на финал.

— Вас поддержал Влад Яма, который возмутился в социальной сети по поводу ухода из проекта.

— Я читала его пост. Как профессионал Влад оценил работу Сережи над собой. У нас был технически сложный танец, с которым мой партнер справился хорошо. По крайней мере, по сравнению с Дзидзьо и Кукуюком уж точно. Влад это видел и поддержал.

— Второй эфир подряд проект покидают не самые слабые пары — TAYANNA и Игорь Кузьменко, Серега и вы.

— Любовь зрителя завоевать не просто. Вся эта ситуация лишь подтверждает прозрачность проекта. Получается, что не важно, как ты танцуешь, если зритель верит в тебя и твое развитие! Увы, техника не всегда решающий фактор.

— Это ваши первые «Танці з зірками»?

— Да, и я признательна судьбе за то, что они были. Я два года танцевала у Насти Каменских. За это время сильно выросла, как танцор. Продюсеры «Танців» меня заметили и пригласили в шоу. Кстати, как и для Сереги, для меня стало полной неожиданностью, что мы будем танцевать в паре. Признаюсь, вначале даже была немного в шоке. Думала, что меня поставят в пару с менее популярным артистом. А тут исполнитель, которого знают не только в Украине, но далеко за ее пределами. А этим могут похвастаться далеко не все звезды!

— Серега с первого эфира вел себя достаточно самоуверенно, говоря, что «его пригласили сделать рейтинг проекту».

— Сережа вообще очень самоуверенный мужчина. Это его жизненная позиция. Во всех ситуациях он всегда уверен в себе на 100 процентов. Наверное, поэтому ему тоже не особенно тяжело было уходить из проекта. Он, как и я, считает, что жизнь продолжается. Но, кстати, может так случиться, что нас еще вернут в проект. Сереге и мне очень много пишут в социальных сетях слова поддержки. Говорят, что в прошлом сезоне вернули же Беринчика, почему так не сделать и в этом?!

— Каким был Серега, когда вы только стали готовиться к эфирам проекта?

— Он был полнее, чем сейчас. За время наших репетиций, Серега хорошо «подсушил» свое тело. У него были очень забитые мышцы и неподвижное тело. На самом деле это проблема всех спортсменов, которые работают с тяжелым весом. Их тело тяжело «расшевелить». Конечно, за полтора месяца, которые мы готовились, Сережа влюбился в танцы, начал чувствовать себя совершенно по-другому. У него стала ровнее спина, ему понравилась растяжка. Он признался, что, даже после того как вылетит из проекта, будет продолжать заниматься танцами для себя.

— Сергей живет в Харькове — вы постоянно ездили между городами?

— Несколько раз я приезжала в Харьков, чтобы заниматься с ним по шесть часов в день. Мы старались тренироваться практически каждый день. Исключением были лишь дни, когда у него шли концерты. Сережа часто приезжал в Киев, прекрасно понимая, что ему надо «побороть» свои мышцы.

— Что стало самым сложным для него?

— Наверное, держать осанку. Мне приходилось бить его палками по спине. Он сказал: «Если я тебя не буду слушаться и все равно горбатить спину, бей меня палкой!» Мы очень много работали над тем, чтобы он «держал спину», надо было разровнять его плечи. Проблема с осанкой была у нас и во время венского вальса во втором эфире. Думаю, после эфиров Сережа все равно продолжит работать со своей спиной. Ему уже даже стали говорить комплименты по поводу осанки!

— Тяжело ему будет теперь без вас тренироваться!

— Наверное, да. Потому что только у меня хватало смелости так жестко вести себя с Серегой.

— Вы признавались, что в танце Сереге мешала его сексуальность.

— Это правда. Ему было сложно побороть свою сексуальную энергию. Сережа — мужчина-самец. Но, если наш первый номер — «Бумер» — был про секс, то венский вальс и пасодобль совершенно нет. Но ему все равно было тяжело отключить свое мужское «я». Я ощущала это сильно — от одного его взгляда становилось не по себе. Я все время говорила Сереже, что в танцах секс не всегда срабатывает. Он соглашался и пытался так поступать, но не всегда это удавалось.

— Кто был автором идеи постановки пасодобля, когда Сереге пришлось вставать из гроба?

— Отчасти идея с гробом принадлежала самому Сереге. У него в одном из клипов есть похожая сцена. Он пошел на это достаточно легко. Мне, как человеку верующему, эта идея, честно говоря, не очень понравилась. Изначально планировалось, что мы вместе туда залезем! Но я сказала, нет. В этом была сложность постановки, потому что мы не совсем пришли к общему пониманию. Но зато номер, думаю, надолго запомнился зрителям.

— О каком танце вы вдвоем мечтали?

— Мы хотели станцевать сальсу. Сереже нравятся латиноамериканские ритмы. Я — женщина горячая, латиноамериканская, мне, конечно, тоже этого хотелось. Думаю, если бы мы таки станцевали сальсу, зритель запомнил бы это надолго. Уж там Серега смог бы раскрыть всю свою сексуальность, не оставив ни одну зрительницу равнодушной!

— Как думаете, кто станет победителем этого сезона?

— Мне кажется, что победит Maruv. По крайней мере, я искренне болею за нее.

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