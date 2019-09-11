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Без вариантов: Рада отказалась признать "выборы" в Крыму
Украинский парламент признал нелегитимными так называемые «выборы», которые российские оккупанты провели в Крыму в воскресенье, 8 сентября.
322 нардепа поддержали соответствующее постановление Верховной Рады, которое представил председатель комитета по вопросам внешней политики нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко.
«Эти действия (речь идет о „выборах“) уже были признаны незаконными рядом государств … Наше заявление не вернет Крым, но оно станет четким доказательством того, что независимо от того, какая Верховная Рада, в котором созыве, в составе каких фракций, национальной идеей Украины является возвращение наших оккупированных территорий, является возвращение наших граждан в состав украинской семьи», — сказал Яременко.
Нардеп еще раз подчеркнул, что Украина не изменит свою политику, «это национальная идея нашего государства».
Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров вечером 8 сентября сообщил, что большинство крымчан проигнорировало российские «выборы». По его словам, на избирательные участки не пришли даже те, кто приветствовал «Крымскую весну» 2014.
Как сообщали «ФАКТЫ», руководство Евросоюза, некоторые страны НАТО и Грузия уже заявили о непризнании так называемых «выборов», проведенных Россией в аннексированном Крыму.
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