Общество и люди

Вот и лето прошло: синоптики назвали день, когда в Украине наступит осень

«ФАКТЫ» поинтересовались у известных украинских синоптиков, изменится ли в ближайшее время погода в Украине и не помешает ли это планам украинцев.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, летняя погода продержится в Украине еще несколько дней, а вот в выходные придет осенняя прохлада, возможен дождь.

— В ближайшие выходные погода в Украине станет осенней. Ожидается снижение температуры ближе к осенним показателям, — рассказала Наталья Голеня. — Днем в воскресенье, 15 сентября ожидается 13—18 градусов тепла, а на юге Украины — воздух прогреется до 20 выше нуля. В субботу, 14 сентября, воздух днем прогреется до 18—23, а в южных областях — до 25—27 градусов тепла.

Осадков будет мало, местами возможны небольшие дожди 14 и 15 сентября в западных, северных и центральных областях. А в понедельник, 16 сентября, температурный фон немного повысится, и тепло продержится до конца следующей недели, когда также ожидается снижение температуры к осенним отметкам — до 17—10 градусов. Что касается дождей, то местами они возможны 17, 18 и 20 сентября. Так что готовимся к приходу осени.

В четверг, 12 сентября, будет сухо, возможны поры ветра, скорость которого будет достигать до 8 метров в секунду. Днем на западе воздух прогреется до 24 градусов тепла, а на юге — до плюс 30.

В пятницу, 13 сентября, осадки не ожидаются, возможны порывы ветра до 8 метров в секунду. На западе температура воздуха будет не выше плюс24, а на юге страны он может прогреться до плюс 30.

В субботу, 14 сентября, возможен небольшой дождь в западных, северных и центральных областях. Кроме того, сохранится порывистый ветер — до 8 метров в секунду. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки 21 градус тепла, но на юге все еще будет плюс 30.

В воскресенье, 15 сентября, ожидаются дожди на западе, в центре и на севере Украины. Возможны порывы ветра. Днем похолодает: на западе страны ожидается плюс 17, а на юге — не выше 23 градусов тепла.

В понедельник, 16 сентября, в Украине ожидается сухая, но ветреная погода. Порывы ветра усилятся до 10 метров в секунду. Днем на севере, центре и востоке страны — до 19 градусов тепла. А вот на юге и западе воздух местами может прогреться и выше 20 градусов.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, вторая десятидневка сентября, начнется с похолодания и дождей.

— Осадки прекратятся во второй половине второй декады. А вот третья десятидневка сентября также принесет похолодание и сильные дожди, — спргнозировал народный синоптик. — В конце сентября температура немного повысится, но дожди не прекратятся до конца месяца.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, осень придет в Украину 15 сентября.

— По моим расчетам, уже 11—13 сентября задождит, столбик термометра днем не поднимется выше отметки 20 градусов тепла, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов тепла. В октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах, — рассказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань.

В народе считается, что 11 сентября «Іван Пісний прийшов літо красне забрав». Именно 11 сентября православные вспоминает мученическую смерть Иоанна Крестителя. По народным поверьям, после Головосека уже не бывает гроз, а если в этот день все-таки прогремит гром, то это предвещает теплую долгую осень. Если люди замечали в небе журавлиный клин, то знали, что скоро похолодает и можно ждать ранней зимы. Если же много грачей, значит, теплая погода продержится еще долго.

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