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Происшествия

Под Киевом горит лесничество: на борьбу с огнем бросили авиацию (видео)

21:41 11 сентября 2019 24
горит лес
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 сентября, на территории Дымарского лесничества в районе села Новые Соколы Иванковского района возник пожар. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

В лесничестве загорелась травяная подстилка на площади около 4 га. Местами пожар переходит в верховой. Из-за сильного ветра площадь горения достигла 6 га.

К тушению огня привлекали 62 спасателей и 11 единиц техники. Кроме того, были задействованы самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

В ГосЧС также сообщили, что на окраине с. Любимовка Вышгородского района произошло возгорание сухой травы. Огонь распространился на частные хозяйственные постройки и жилые дома. В 18:30 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено три жилых дома и три хозяйственные постройки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в Калиновке на складах боеприпасов. Губернатор Винницкой области Валерий Коровий, после посещения территории арсенала, заявил, что загорелся сухостой. Непосредственно к складам огонь не дошел. Пожар фактически потушен, остались локальные места тления. А детонировали те боеприпасы, которые еще не успели разминировать после взрывов осенью 2017 года.

Военная прокуратура открыла уголовное производство из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке.

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