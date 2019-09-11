- 16:26 Звездный зять президента Турции – футболист «Барсы» Арда Туран – получил тюремный срок
- 16:21 Водил в ресторан и дарил цветы: в России рассказали, как Тайванчик ухаживал за Ротару
- 16:21 Суд Франции вынес суровый приговор украинским морякам, обвиненным в контрабанде двух тонн кокаина
- 16:13 С чемоданом долларов: в Одессе НАБУ задержало главу службы автодорог Николаевщины
- 16:13 Сеть насмешил нелепый памятник погибшим боевикам на Луганщине
- 16:11 Пожар в «Токио Стар»: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов
- 15:58 Украина в ЕСПЧ отказалась от компромисса с Россией в вопросе Крыма
- 15:48 В Киеве до 15 сентября работают продовольственные ярмарки: адреса
- 15:45 В правительстве России 10 лет работал агент ЦРУ: все подробности шпионского скандала между Вашингтоном и Москвой
- 15:41 Без обуви: делегацию Украины в ЕСПЧ поддержали неожиданным флеш-мобом
- 15:41 Военные заявили о ликвидации очагов возгорания на территории арсенала в Калиновке
- 15:39 «Мисс Украина-2019»: где и когда выберут самую красивую девушку страны
Военные заявили о ликвидации очагов возгорания на территории арсенала в Калиновке
В Калиновке (Винницкая область) в районе складов боеприпасов, где был пожар, ситуация нормализована. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным военных, оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба облетела территорию арсенала и зафиксировала только единичные участки задымления.
«По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымления участка территории…», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что на месте задымления работают специалисты ГосЧС, работники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.
Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.
Ранее стало известно, что местные власти Калиновской ОТГ приняли решение об эвакуации детей. Там также заявили, что возможной причиной возгорания на складах боеприпасов стало загорание сухой травы.
Губернатор Винницкой области Валерий Коровий, после посещения территории арсенала, заявил, что детонировали те боеприпасы, которые еще не успели разминировать после взрывов осенью 2017 года, сообщает vinbazar.
По его словам, загорелся сухостой. Непосредственно к складам огонь не дошел. Пожар фактически потушен, остались локальные места тления.
Он отметил, что на месте работали противопожарные силы и средства воинской части, в том числе специализированные танки, а также около двадцати машин ГосЧС.
Напомним, с момента начала военных действий на Донбассе в Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах — в Сватово в Луганской области, в Балаклее Харьковской области, в Ичне Черниговской области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...