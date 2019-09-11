Происшествия

Военные заявили о ликвидации очагов возгорания на территории арсенала в Калиновке

В Калиновке (Винницкая область) в районе складов боеприпасов, где был пожар, ситуация нормализована. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным военных, оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба облетела территорию арсенала и зафиксировала только единичные участки задымления.

«По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымления участка территории…», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что на месте задымления работают специалисты ГосЧС, работники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

Ранее стало известно, что местные власти Калиновской ОТГ приняли решение об эвакуации детей. Там также заявили, что возможной причиной возгорания на складах боеприпасов стало загорание сухой травы.

Губернатор Винницкой области Валерий Коровий, после посещения территории арсенала, заявил, что детонировали те боеприпасы, которые еще не успели разминировать после взрывов осенью 2017 года, сообщает vinbazar.

По его словам, загорелся сухостой. Непосредственно к складам огонь не дошел. Пожар фактически потушен, остались локальные места тления.

Он отметил, что на месте работали противопожарные силы и средства воинской части, в том числе специализированные танки, а также около двадцати машин ГосЧС.

Напомним, с момента начала военных действий на Донбассе в Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах — в Сватово в Луганской области, в Балаклее Харьковской области, в Ичне Черниговской области.

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