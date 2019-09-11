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В центре Днепра горел торговый центр: фото и видео с места ЧП
В ночь на среду, 11 сентября, в центре Днепра горел торговый центр «Мириада». Ранее пожар возник в столичном офисном центре возле метро «Олимпийская».
Как сообщают в ГосЧС, пожар возник на внешней стороне дома, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью. Выгорела обшивка со стекловатой внутри. Пожар ликвидировали около 3 часов ночи.
Видео масштабного пожара сняла журналистка Юлия Любарщук, которая живет по соседству с торговым центром на проспекте Александра Поля.
В комментариях под видео, размещенном в социальных сетях, одна из жительниц Днепра написала, что к администрации торгового центра не единожды обращались с просьбой закрыть подвал от бомжей, которые там любят выпить и покурить: «А во время футбола (10 сентября на „Днепр-Арене“ проходил товарищеский матч между сборной Украины и трехкратным победителем Кубка Африки командой Нигерии) — жах, что творится именно там… И ни одного полицейского!»
Тем временем в ГосЧС предупреждают, что 11−16 сентября в Украине (кроме Карпат) удержится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области горел военный полигон в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Огонь тушили военные пожарные и спасатели. Процесс тушения пожара осложнялся наличием на территории боеприпасов. Десять из них удалось обезвредить, а три — взорвались.
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