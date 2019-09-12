Пять неудачных попыток: у Путина опозорились с испытаниями крылатой ракеты «Буревестник»

Мир

Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, при этом все пуски завершились авариями. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб, передает РБК.

По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года.

Пять испытаний ракеты, проводившиеся с 2017 года, завершились авариями. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет — около четырех секунд, рассказали источники телеканала.

Ранее источники CNBC утверждали, что взрыв на военном полигоне, произошедший 8 августа в Архангельской области, случился во время операции по подъему ракеты «Буревестника» со дна после испытаний. Минобороны РФ официально сообщало, что взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя, при этом не уточняя, для какой ракеты он предназначен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сеть попало видео природы в районе места ЧП под Архангельском с характерными для радиоактивного воздействия признаками. Автор видео утверждает, что в радиусе 300 километров сгорели деревья. Тем временем российский президент Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что с радиационным фоном «все в норме».

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