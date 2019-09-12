Полуголая на фоне коров: топ-модель Алина Байкова провела необычную топлес-сессию под Херсоном

Шоу-бизнес

Всемирно известная модель украинского происхождения Алина Байкова порадовала фанатов очередным откровенным фото.

В полях под Херсоном звезда снялась в рекламной фотосессии для новой коллекции отечественного бренда Elena Guranda.

На фотографиях запечатлены лиманы и украинское село.

«Украина во всей красе», — подписала фото модель в Instagram.

В свою очередь, в Instagram бренда указано, что съемки проходили в населенном пункте Станислав в Херсонской области.

На одном из фото девушка появляется на фоне стада коров, на другом — обнимает «старого дедушку».

Снимки вызвали настоящий фурор в сети. В комментариях пользователи написали, что фотографии сделаны очень по-украински и отметили невероятную фигурку сексуальной Алины.

По замыслу Елены Гуранды, новая коллекция отражает всю осеннюю палитру: золотой, коричневый, медный, черный и темный джинсовый.

Напомним, что ранее Алине Байковой приписывали роман со знаменитым голливудским киноактёром Леонардо Ди Каприо. Не один раз они вместе попадали в объективы фотографов. Зная, что на счету Ди Каприо числится немало романов, поклонники стали подозревать, что он встречается с Алиной. Однако, эти слухи были опровергнуты. Алина подтвердила, что они действительно дружат, но ничего больше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алина Байкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото, которое сделано на южном побережье Франции, известном как Лазурный берег. На нем Байкова позировала в оригинальном раздельном купальнике, хвастаясь стройной и подтянутой фигурой.

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