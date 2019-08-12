Известная украинская топ-модель загорает топлес в Кропивницком

Шоу-бизнес

Украинская супермодель с мировым именем Алина Байкова наслаждается последними днями отдыха перед началом нового модного сезона.

«Лето в Украине. Последние дни отдыха перед безумием», — подписала свой пост Алина в соцсети.

На геолокации видно, что девушка находится в городе Кропивницкий (бывший Кировоград).

Так как Байковой приходится часто оголяться на подиуме, то она без стеснения сняла верхнюю часть купальника и во время отдыха в родном городе.

Напомним, что Алине Байковой 30 лет.

Напомним, Алина Байкова — одна из самых успешных украинок в мировом модельном бизнесе. Сейчас ей 30 лет, свою карьеру она начала в 22 года. В своих интервью топ-модель в своих интервью признается, что она — девушка из очень бедной семьи, и первым ее занятием была работа официанткой в кафе. Там девушку заметила директор местного модельного агентства. После того, как Алину уговорили подруги, она согласилась начать карьеру модели и сначала поехала в Китай. Позже Байкова покорила мировые подиумы.

По признанию самой Алины, только вера в собственные силы помогла ей стать моделью мирового уровня. Осень 2017 года об Алине заговорили как о «девушке» Леонардо ли Каприо. Слухи в мировых СМИ спровоцировали фотографии папарацци, на которых модель идет рядом с актером.

В последние годы модель часто приезжает в Украину, она является лицом Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Летом прошлого года Байкова также приезжала в Кропивницкий и посетила родную школу. Журналу ELLE модель рассказала, за кого голосовала на выборах президента-2019. Свой выбор она сделала на участке в Нью-Йорке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алина Байкова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото, которое сделано на южном побережье Франции, известном как Лазурный берег.

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