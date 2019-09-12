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Диета Маргарет Тэтчер: стало известно, как худела Железная Леди
Минус 10 кг за 2 недели на яйцах, грейпфрутах, огурцах и виски — об этой диете Маргарет Тэтчер ходят легенды, но большинство из них страдают неточностями и фактическими ошибками. Журналисты издания MarieClaireпровели собственное расследование и выяснили правду об уникальном режиме питания Железной Леди.
13 марта 1979 года состоялось крайне любопытное неформальное интервью Маргарет Тэтчер британскому the Sun. В нем будущая премьер-министр, которой на тот момент было 54 года, рассказала о своих принципах питания и отвечала на не вполне деликатные вопросы собеседника со свойственной ей железной выдержкой. «Какой у вас вес и рост?» — «Я вешу 9,5 стоунов при росте 5 футов 5 дюймов» (в переводе на привычную нам метрическую систему — рост Магги — 165 см, вес — 60 кг).
«У меня нет никакого особенного режима питания, — признается Маргарет Тетчер. — Я не сижу на диете, просто стараюсь есть понемногу. Я не завтракаю плотно, так, чтобы один раз и на весь день. Чаще всего это черный кофе, который иногда разбавляю молоком». К примеру, «вчерашний» завтрак, вспоминает Маргарет, состоял из половины грейпфрута…
С того самого интервью питание Маргарет Тэтчер стало предметом горячих обсуждений. Никогда не страдающая от лишнего веса леди вдруг превратилась в олицетворение нерациональности питания и других гастро-грехов. Чего стоит только хлеб с мармеладом, который так нравился Мегги.
Впрочем, после того, как 4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер стала первой женщиной премьер-министром Великобритании, шум вокруг ее диеты заглушили споры по поводу проводимой ею политики.
Маргарет Тетчер и Елизавета II, 1979 г.
К обсуждению пищевых пристрастий Тэтчер общественность вернулась около десяти лет назад. Историки всегда проявляли большой интерес к личному архиву Железной Леди. Его начали сортировать и публиковать еще при ее жизни. В 2009 году, разбирая очередные кипы бумаг, историки нашли черный кожаный ежедневник, в котором помимо записей вроде «9:15 — укладка волос», они обнаружили желтоватый клочок бумаги с подробным планом питания на неделю и предостережением «Не оставайтесь на этой диете более двух недель». Завтрак из грейпфрута, одного или двух яиц и черного кофе или чая, два яйца на ланч, стейк, ребрышки ягненка или рыба на ужин — этот аскетичный рацион позже получил название «Диета Мегги» и по праву считается прародителем знаменитой низкоуглеводной диеты Аткинса.
Сегодня последняя версия о диете Тэтчер звучит так: премьер-министр могла (сослагательное наклонение) придерживаться диеты накануне выборов, но, скорее всего, если такое и было, невозможно точно сказать, что диета на листочке была той самой победной. Вполне возможно, что Тэтчер их было предложено несколько, а у нас на руках меню лишь одной возможной из них.
Диета Мегги
Несмотря на всю путаницу вокруг, эта система питания все же заслуживает внимания. Не только как исторический факт, но и как диета, доказавшая свою эффективность в борьбе с лишним весом в короткие сроки. Ниже приводим меню, которого можно придерживаться для экстренного похудения, но не более двух недель.
Завтрак (один и тот же все 14 дней)
2 яйца, 1 грейпфрут, чашка кофе или чая без добавок
Понедельник
Обед: 2 яйца, грейпфрут
Ужин: 2 яйца, смешанный овощной салат, 1 хорошо поджаренный тост, 1 грейпфрут
Вторник
Обед: 2 яйца, любое количество свежих помидоров, кофе без добавок
Ужин: говяжий стейк на гриле, овощной салат (помидоры, огурцы, капуста, оливки), кофе
Среда
Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе
Ужин: стейк из постной ягнятины на гриле, салат из сельдерея, огурца и помидора, чай без добавок
Четверг
Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе
Ужин: 2 яйца, немного зернового творога, 1 хорошо поджаренный тост, нашинкованная капуста
Пятница
Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе
Ужин: овощной салат с рыбой, 1 хорошо поджаренный тост, 1 грейпфрут
Суббота
Обед: любое количество фруктового салата без заправки
Ужин: любое количество стейков, сельдерея, огурцов, помидоров, кофе
Воскресенье
Обед: филе курицы на гриле, салат из помидоров, моркови и капусты, грейпфрут, кофе
Ужин: холодная отварная курица без кожи, свежие помидоры, грейпфрут.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об интервальной диете, которая позволяет худеть, не отказываясь от любимых продуктов.
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