Интервальная диета позволяет худеть, не отказываясь от любимых продуктов

Здоровье и медицина

Борьба с лишним весом остается одной из самых актуальных проблем. Какую диету предпочесть? Белковая вредит почкам, на овощах или супчиках «сидеть» сложно, так как постоянно хочется есть. В последнее время стала модной интервальная диета, когда человек может есть в течение восьми часов практически все, но важно принимать пищу после 10:00 и до 18:00. Эту диету соблюдали актеры Хью Джекман и Бенедикт Камбербетч, певица Бейонсе.

Сотрудники Грацского университета (Австрия) в течение четырех недель наблюдали за 30 добровольцами, которые придерживались интервального голодания. Через четыре недели испытуемые в среднем потеряли по три с половиной килограмма. Побочных эффектов специалисты не обнаружили.

А ученые из Иллинойсского университета в Чикаго (США) еще раньше опубликовали данные об интервальном голодании в научном журнале Nutrition and Healthy Aging. Ограниченный временем режим питания, по мнению американских исследователей, очень полезен и абсолютно безопасен.

В ходе эксперимента, который длился 12 недель, участникам, страдающим ожирением или избыточным весом, разрешалось употреблять любые продукты с десяти утра до шести вечера. В течение остальных 16 часов можно было пить обычную воду или чай без сахара (желательно зеленый или травяной).

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В результате участники, которые придерживались интервального голодания, за сутки потребляли на 300 килокалорий меньше, чем прежде.

«Через 12 недель люди потеряли около трех процентов своего веса и снизили систолическое (верхнее) давление на семь пунктов», — сказала автор исследования Криста Варади.

Тем временем диетолог популярной программы «Зважені та щасливі» Светлана Фус сделала неожиданное признание, заявив, что она является противником диет.

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