Давно пора: королева Елизавета II скоро передаст свои полномочия принцу Чарльзу

Мир

В настоящее время 93-летняя королева Великобритании Елизавета II всерьез рассматривает возможность передачи в течение двух лет власти своему непосредственному наследнику — принцу Чарльзу.

Об этом сообщила эксперт по вопросам, касающимся королевского семейства — Моник Блок, пишет Bim.ru со ссылкой на Express.co.uk.

Как пояснила мисс Блок, речь, конечно же, не идет об отречении Елизаветой от престола. Хотя слухи о возможном отречении и начинают распространяться время от времени, такой поворот событий практически невероятен. Ведь Елизавета, принимая корону в феврале 1952-го года, дала клятву «служить своей стране до последнего вздоха». И впоследствии она не раз подтверждала свое намерение.

Однако существует и другой — альтернативный путь передачи власти: регентство. Как писал ранее другой эксперт по вопросам престолонаследия — Фил Дампье, Елизавета теоретически может возродить институт регентства. Иначе говоря, не отрекаясь от престола, передать права правления страной — регенту. Которым в случае Елизаветы должен будет стать принц 70-летний Чарльз.

Издание напоминает, что в последний раз такой акт был приведен в исполнение очень давно — в 1811 году, когда из-за болезни Георга III был провозглашен регентом его сын — Георг IV. Он правил страной в этом статусе до смерти государя в 1820-м, после чего Георг IV был возведен на трон официально.

Однако ничто не мешает королеве прибегнуть к так называемому «Акту о регенстве» и теперь. Более того, по сведениям Моник Блок, последнее время Елизавета, которая уже сейчас передает все больше полномочий Чарльзу, уже ведет активные консультации о передаче ему власти. Так что, вполне возможно, принц станет фактическим правителем Британии еще при жизни своей матери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елизавета II похоронила обещание Бориса Джонсона выйти из состава ЕС 31 октября.

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