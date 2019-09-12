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Сгорели дома и машины: появились фото последствий масштабного пожара под Киевом
В селе Любимовка Вышгородского района Киевской области местный житель решил поджечь траву возле своего дома. Пламя уничтожило три соседних дома, три гаража, пять легковых автомобилей и трактор. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.
Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».
Мужчине могут назначить исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на три года. Также ему грозит серьезный штраф. Кроме того, он будет должен возместить материальный ущерб пострадавшим.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на территории Дымарского лесничества в районе села Новые Соколы Иванковского района под Киевом, а также о пожаре в районе военных складов в Калиновке Винницкой области.
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