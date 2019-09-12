24.77 / 25.02 27.25 / 27.59
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Сгорели дома и машины: появились фото последствий масштабного пожара под Киевом

8:20 12 сентября 2019 68
пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Любимовка Вышгородского района Киевской области местный житель решил поджечь траву возле своего дома. Пламя уничтожило три соседних дома, три гаража, пять легковых автомобилей и трактор. К счастью обошлось без жертв и пострадавших.

Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия, проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

Мужчине могут назначить исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на три года. Также ему грозит серьезный штраф. Кроме того, он будет должен возместить материальный ущерб пострадавшим.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре на территории Дымарского лесничества в районе села Новые Соколы Иванковского района под Киевом, а также о пожаре в районе военных складов в Калиновке Винницкой области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер