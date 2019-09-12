- 09:44 Терпение лопнуло: в Киеве заблокировали движение электрички
- 09:38 Похудел на 18 килограммов и пригласил бывшую жену: как Богомолов готовится к свадьбе с Собчак
- 09:37 В Киеве прокурор поймал дерзкого грабителя по дороге на работу
- 09:36 Нельзя так с людьми: сеть взбудоражило видео «нового» жилья для семьи из обрушенного дома в Дрогобыче
- 09:26 «Она ей, как дочь»: стало известно, кого королева Елизавета любит больше всех из своих некровных родственниц
- 09:12 Нанес сам себе ущерб: политолог указал на серьезный прокол Путина с Цемахом
- 09:04 "Остаюсь на своем месте": Аброськин принял 10 тонн оружия от добробатов
- 08:46 Зрелище не для слабонервных: в сети показали жуткое видео дороги в Херсонской области
- 08:44 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
- 08:44 Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые высказался об отношениях с отцом и показал свою комнату в общежитии
- 08:20 Сгорели дома и машины: появились фото последствий масштабного пожара под Киевом
- 08:05 Геращенко вызвали в Регламентный комитет из-за сравнения "Слуги народа" с "зелеными человечками": сеть в гневе
В Киеве прокурор поймал дерзкого грабителя по дороге на работу (фото)
В среду, 11 сентября, около полудня в районе Отрадного массива сотрудник Киевской местной прокуратуры № 9 Максим Шаманский задержал преступника, который убегал из только что ограбленного им магазина. За злоумышленником гнались продавец и посетители магазина, но тот бежал быстрее и, судя по всему, смог бы скрыться и избежать наказания, если бы как раз в этот момент рядом с ним не оказался правоохранитель. Напомним, под Днепром полиция задержала рецидивистов, ограбивших ребенка.
— Мы с коллегой возвращались из Соломенского суда, что на улице Кривоноса, на работу, в наше отделение прокуратуры, которое находится на улице Героев Севастополя, — рассказал «ФАКТАМ» Максим Шаманский. — Там на углу находится магазин «Ева», возле него — пешеходный переход. Мы притормозили, чтобы пропустить пешехода, и вдруг мой коллега увидел, что через дорогу перебегает мужчина, а за ним бежит девушка и кричит: «Помогите! Это вор!» Я тут же выскочил из машины и погнался за беглецом, на ходу крича ему: «Правоохранительные органы! Стоять!» Но он, конечно, не остановился.
Метров через сто я его догнал, схватил за шею. На вид ему было лет тридцать, он не был ни пьяным, ни обкуренным. Агрессии не проявлял, не вырывался — понял, что попался.
Читайте также: Девушка попросила провести через темный двор: в Киеве поймали группу наглых грабителей (фото)
К нам подбежала продавец из «Евы», сказала, что этот молодой человек зашел в магазин, схватил целую кучу товаров, напихал к себе в сумку и сбежал. Она побежала за ним, но догнать не смогла. И была очень рада, что мы смогли его задержать, ведь иначе ей, видимо, пришлось бы компенсировать убытки из личных средств. Мы отвели грабителя обратно в магазин, туда уже подъезжали сотрудники охранной службы и полиция, которым предстояло зафиксировать правонарушение и определить, что делать со злоумышленником.
Ранее в селе под Киевом неизвестные напали на фермера, избили и ограбили его.
А в Николаевской области мужчину, выхватившего у пенсионерки телефон, задержали подростки, школьники старших классов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..