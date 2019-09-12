В Киеве прокурор поймал дерзкого грабителя по дороге на работу (фото)

Происшествия

В среду, 11 сентября, около полудня в районе Отрадного массива сотрудник Киевской местной прокуратуры № 9 Максим Шаманский задержал преступника, который убегал из только что ограбленного им магазина. За злоумышленником гнались продавец и посетители магазина, но тот бежал быстрее и, судя по всему, смог бы скрыться и избежать наказания, если бы как раз в этот момент рядом с ним не оказался правоохранитель. Напомним, под Днепром полиция задержала рецидивистов, ограбивших ребенка.

— Мы с коллегой возвращались из Соломенского суда, что на улице Кривоноса, на работу, в наше отделение прокуратуры, которое находится на улице Героев Севастополя, — рассказал «ФАКТАМ» Максим Шаманский. — Там на углу находится магазин «Ева», возле него — пешеходный переход. Мы притормозили, чтобы пропустить пешехода, и вдруг мой коллега увидел, что через дорогу перебегает мужчина, а за ним бежит девушка и кричит: «Помогите! Это вор!» Я тут же выскочил из машины и погнался за беглецом, на ходу крича ему: «Правоохранительные органы! Стоять!» Но он, конечно, не остановился.

Метров через сто я его догнал, схватил за шею. На вид ему было лет тридцать, он не был ни пьяным, ни обкуренным. Агрессии не проявлял, не вырывался — понял, что попался.

К нам подбежала продавец из «Евы», сказала, что этот молодой человек зашел в магазин, схватил целую кучу товаров, напихал к себе в сумку и сбежал. Она побежала за ним, но догнать не смогла. И была очень рада, что мы смогли его задержать, ведь иначе ей, видимо, пришлось бы компенсировать убытки из личных средств. Мы отвели грабителя обратно в магазин, туда уже подъезжали сотрудники охранной службы и полиция, которым предстояло зафиксировать правонарушение и определить, что делать со злоумышленником.

Ранее в селе под Киевом неизвестные напали на фермера, избили и ограбили его.

А в Николаевской области мужчину, выхватившего у пенсионерки телефон, задержали подростки, школьники старших классов.

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