Терпение лопнуло: в Киеве заблокировали движение электрички (видео)

Происшествия

В Киеве в районе станции «Троещина-2» пассажиры в очередной раз полностью заблокировали движение городской электрички. Люди возмущены неудобствами, которые приходится ежедневно терпеть, добираясь до центра столицы.

Гнев пассажиров вызвал тот факт, что количество самих электричек сократилось. По расписанию они уже давно не ходят, вместо 6 вагонов в составе, в лучшем случае, 4. Часть дверей в поезде не открывается. Пассажирам приходится с трудностями попадать в вагоны.

Кроме того, каждый день приходят сообщения «об отмене некоторых направлений».

Сообщается, что руководство «Укрзалізниці» уже давно просили поправить ситуацию и предупреждали, что в противном случае работа электрички будет заблокирована, а это может повлиять и на движение междугородних поездов.

Видео в Facebook опубликовал «Киев Оперативный» с подписью: «Предупредительные „звонки“ были уже давно, но разве кому-то это интересно? Вот и доигрались».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о сбоях в графике городской электрички и трудностях, с которыми приходится сталкиваться, чтобы добраться на работу и в школу. Сбои в графике поездов приводили к тому, что пассажирам приходилось брать штурмом вагоны.

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