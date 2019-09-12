- 10:03 Находится в больнице: стало известно о состоянии изнасилованной в Харькове 12-летней девочки
- 09:56 Заявление всегда будет на столе: Аваков отреагировал на слухи о своей отставке
- 09:52 Сына Гари Линекера едва не убили в Африке
- 09:44 Терпение лопнуло: в Киеве заблокировали движение электрички
- 09:38 Похудел на 18 килограммов и пригласил бывшую жену: как Богомолов готовится к свадьбе с Собчак
- 09:37 В Киеве прокурор поймал дерзкого грабителя по дороге на работу
- 09:36 Нельзя так с людьми: сеть взбудоражило видео «нового» жилья для семьи из обрушенного дома в Дрогобыче
- 09:28 «Она ей, как дочь»: стало известно, кого королева Елизавета любит больше всех из своих некровных родственниц
- 09:12 Нанес сам себе ущерб: политолог указал на серьезный прокол Путина с Цемахом
- 09:04 "Остаюсь на своем месте": Аброськин принял 10 тонн оружия от добробатов
- 08:46 Зрелище не для слабонервных: в сети показали жуткое видео дороги в Херсонской области
- 08:44 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
Терпение лопнуло: в Киеве заблокировали движение электрички (видео)
В Киеве в районе станции «Троещина-2» пассажиры в очередной раз полностью заблокировали движение городской электрички. Люди возмущены неудобствами, которые приходится ежедневно терпеть, добираясь до центра столицы.
Гнев пассажиров вызвал тот факт, что количество самих электричек сократилось. По расписанию они уже давно не ходят, вместо 6 вагонов в составе, в лучшем случае, 4. Часть дверей в поезде не открывается. Пассажирам приходится с трудностями попадать в вагоны.
Кроме того, каждый день приходят сообщения «об отмене некоторых направлений».
Сообщается, что руководство «Укрзалізниці» уже давно просили поправить ситуацию и предупреждали, что в противном случае работа электрички будет заблокирована, а это может повлиять и на движение междугородних поездов.
Видео в Facebook опубликовал «Киев Оперативный» с подписью: «Предупредительные „звонки“ были уже давно, но разве кому-то это интересно? Вот и доигрались».
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее «ФАКТЫ» уже писали о сбоях в графике городской электрички и трудностях, с которыми приходится сталкиваться, чтобы добраться на работу и в школу. Сбои в графике поездов приводили к тому, что пассажирам приходилось брать штурмом вагоны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.