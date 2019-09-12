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Еще моложе: Ани Лорак заинтриговала фото с новым мужчиной
Популярная певица Ани Лорак, подогревшая недавно слухи о романе с Сергеем Лазаревым, удивила поклонников, показавшись с новым мужчиной. Звезда заинтриговала фото с 30-летним исполнителем и автором песен из Черновцов Мишей Марвиным, который сейчас работает в России, сотрудничает с Тимати и Мотом.
Ани Лорак опубликовала новое фото в Instagram, на котором позирует в студии с Мишей. Очевидно, они записали дуэтную песню. Вот только поклонников певицы это мало порадовало. Они не просто ждут, а требуют дуэт с Сергеем Лазаревым, с которым Каролине приписывают не только творческие отношения.
«КОГДА УЖЕ БУДЕТ ДУЭТ С ЛАЗАРЕВЫМ?!», «Что за развод своих же поклонников на протяжение 10 лет?», «Ну да, лучше записать со всеми по сто дуэтов, чем один с Лазаревым», «Опустилась уже до дуэтов с ноунеймами», «На этот отвратительный дуэт песню нашли, а чтобы спеть с Лазаревым так нет», «Ну да, лучше записать по сто дуэтов, чем один с Лазаревым», — пишут в сети.
Напомним, сейчас Ани Лорак приписывают отношения с молодым саунд продюсером Егором Глебом, который работает в компании Тимати. Пара вместе появилась на фестивале «Новая волна» в Сочи.
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