Это был эксперимент: трое переселенцев отказались идти в Луганск (фото)

Общество и люди

Трое вынужденных переселенцев, в том числе два чиновника Луганской областной администрации, которые на весь Facebook заявили, что собрались сходить в свой родной ныне оккупированный город Луганск, столь же громогласно объявили, что… никуда они не собирались. И снова их посты в соцсети обросли сотнями комментариев.

«Я никуда не иду и не собирался идти», — заявил в очередном видео на своей страничке в Facebook директор региональной дирекции телекомпании UA: Донбасс Андрей Шаповалов (на фото в заголовке). Он отметил, что такого количества проклятий и негатива в свой адрес, какое он услышал за последние два дня, он за всю свою жизнь не слышал. И теперь понял, что проблема оккупированных территорий, изоляции и реинтеграции в украинское информационное пространство людей, живущих в оккупации, вызывает живой интерес. По словам Шаповалова, видеоанонс похода в Луганск был своего рода информационной провокацией и социальным экспериментом. В итоге инициатор акции понял, что на сегодняшний день посылать голубей-мира рано… «Мы хотим мира, но не любой ценой», — сказал Шаповалов.

Еще один участник намечавшей акции, директор департамента Луганской областной военно-гражданской администрации Денис Денищенко подтвердил, что в Луганск не идет. «…Этой инициативой под условным названием „Мост"#идувЛуганск“ мы хотели достичь нескольких целей и получить объективную картину нашей искривленной реальности. Скажу сразу: нам это удалось, и результаты нас шокировали», — написал Денищенко в Facebook.

Третий участник «похода», начальник управления молодежи и спорта Луганской военно-гражданской администрации Антон Волохов тоже заявил: «Не иду и не собирался. Уверен, что все ожидают ответ на вопрос: «А зачем?». Спасибо всем, кто поддержал нас в стремлении привлечь внимание к проблемам переселенцев, к проблемам пересечения линии разграничения и, вообще, возвращение мира на нашу землю. Спасибо и тем, кто не поддержал этот своеобразный срез мнений луганчан. Это объективная демонстрация неравнодушия украинцев. Реакция на этот ролик показала, что проблема гораздо сложнее, глубже и серьезнее. Чтобы все поняли — никто никуда не идет и не собирался идти. Не делайте из нас «полезных идиотов» и «предателей». Мы стремимся к миру, но не ценой предательства!!! Мы вернемся! Мы обязательно вернемся в Луганск, только когда в Луганске будет поднят Государственный Флаг Украины!!!«

Впрочем, комментаторы в Facebook не оценили шутку.

Трое инициаторов информационной провокации признались также, что у них нет и не было пропусков. Однако, по словам Шаповалова, они надеялся, пройти на оккупированную территорию без такового: «Нет пропуска — нет проблем! Я считаю Луганск Украиной, и никакие пропуска, чтобы пройти по территории Украины, мне не нужны. Нет же пропуска в Макеевку или Горловку. Пропуск от СБУ я не получал, и это моя гражданская позиция. Я считаю это неконституционным. Эта норма ущемляет меня и мои гражданские права. Что дает этот пропуск? У меня есть паспорт гражданина Украины — это мой пропуск!» — заявил Шаповалов в интервью «Радио Свобода».

Однако без пропуска инициаторов «гражданского диалога» на оккупированную территорию все равно не пропустили бы. «Без электронного пропуска гражданин не может пересечь линию разграничения. Без пропусков это могут делать только лишь иностранные наблюдатели, но только после согласования с командующим Операцией объединенных сил Украины», — сообщила «ФАКТАМ» спикер главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трое инициаторов похода в Луганск в итоге попали в базу ресурса «Миротворец».

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