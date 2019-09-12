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Спорт

«Поцелуйчик на моих сисях»: жена экс-футболиста сборной Украины похвасталась интимным тату (фото)

11:54 12 сентября 2019 306
Николай и Ирина Морозюк
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Супруга экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка, выступающего в турецком «Ризеспоре», Ирина на своей странице в Instagram похвасталась необычной татуировкой на груди.

Кстати, в подписи к фото Морозюк написала, что не за горами выход ее книги, а 20 сентября в Милане состоится показ ее коллекции.

«Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуйчик на моих сисях. Очень красиво», — сказала Ирина на видео, которое выложила в сторис.

Правда, есть одна нестыковочка: на фото татуировка — на левой груди, на видео — на правой. Может, в итоге на обеих?..

Напомним, что двукратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Суперкубка страны Николай Морозюк до перехода в «Ризеспор» защищал цвета «Оболони», «Кривбасса», донецкого «Металлурга» и «Динамо». В составе сборной Украины он провел 13 поединков и забил один мяч (последний раз 31-летний футболист играл за «желто-синих» в июне 2017-го в спарринге с Мальтой — 0:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Николая Морозюка разделась, удерживая мяч на шее.

Фото Instagram

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