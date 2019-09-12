Старинный особняк, сгоревший театр и горячие танцы: MONATIK выпустил клип, снятый на Кубе (видео)

Шоу-бизнес

Мультиартист MONATIK после семейного отдыха в Турции порадовал поклонников новой работой. Он представил горячий клип «Каждый раз» из третьего сольного альбома «LOVE IT ритм», который снял на острове Куба.

В клипе можно увидеть легендарный кубинский особняк Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревший театр, который является местной достопримечательностью, знаменитую набережную Малекон в Гаване с ее колоритными видами, а также зажигательные кубинские танцы.

«Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри. У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше», — прокомментировал новую работу Монатик.

Отличительной фишкой его клипов являются танцы. И в этой работе артист продемонстрировал оригинальную хореографию с тростью (культовым символом Кубы), кадры которого сменяются зажигательными кубинскими танцами.

Напомним, MONATIK впервые дал стадионный концерт на НСК «Олимпийский», собрав около 60 тысяч зрителей.

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