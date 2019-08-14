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Жена Монатика и бывшая Потапа похвастались фигурами на пляже (фото)
Популярный артист Дмитрий Монатик с женой Ириной Демичевой и сыновьями наслаждаются отдыхом на море в Кемере. Супруга исполнителя, умилившая сеть фото с подросшими сыновьями, показала новые пляжные снимки. На них она позирует с бывшей женой Потапа, продюсером Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. Барышни позируют в купальниках на пляже на фоне яркой машины с коктейлями.
«Girls power. С мудрыми, сексуальными и такими прекрасными Горовыми. Перезагрузка удалась», — написала Ирина под совместным фото.
Она также опубликовала снимок, где позирует одна. Как говорит в подписи, выбрать удачный ракурс ее учила Горовая. «Позирую под детальным руководством @gorovaya_irina. Очень весело и продуктивно провели время», — поделилась Ирина.
Горовая также опубликовала несколько ярких пляжных фото в купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Подписчики засыпали ее комплиментами и отметили, что на фото с дочерью они смотрятся, как ровесницы. Ирина с Натальей очень близки, у них прекрасные отношения. Дочь работает в продюсерской компании матери и радует ее успехами.
«Подружка, доченька, мой пиар менеджер, поддержка в самые сложные моменты. Это возможно, когда с самых первых дней с детьми выстраиваешь близкие доверительные отношения», — поделилась Горовая.
Напомним, звезды остановились в элитном отеле в Кемере (Турция), где провели свой медовый месяц Потап и Настя Каменских. На берегу Средиземного моря Ирина Демичева отпраздновала 10 августа свой день рождения в кругу любимых мужчин. Дмитрий посвятил жене трогательный стих и назвал ее не только любимой женщиной, но и соратником и самым близким другом.
Ранее Ирина Демичева восхитила сеть фигурой в купальнике.
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