Происшествия

На границе с Польшей задержали иностранца-педофила, которого ищет Интерпол

На границе с Польшей украинские пограничники задержали гражданина Австрии, которого обвиняют в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили в Госпогранслужбе, иностранца с поддельным паспортом при попытке незаконно пересечь границу с Польшей задержали пограничники Мостиского отряда.

Мужчина пытался пересечь украинско-польскую границу в обход пунктов пропуска, но был задержан сотрудниками отдела пограничной службы «Смільниця».

При себе нарушитель имел паспорт гражданина Австрии. Однако в ходе фильтрационно-проверочных мероприятий выяснилось, что документ содержит признаки подделки, а задержанный находится в базе данных Интерпола.

Как стало известно, на родине иностранца разыскивают за совершение уголовного преступления — сексуальные действия с несовершеннолетними в начале 2000-х годов. В Австрии мужчине грозит почти 10 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос о скорейшей экстрадиции иностранца в Австрию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании в Киеве гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления. А также о задержании в аэропорту Одессы гражданки Турции, чьи данные были в базе «Интерпола».

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