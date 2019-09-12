Сегодня в Киеве стартует ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии

Украина

Ялтинская европейская стратегия (YES) — форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. На шестнадцатую по счету конференцию (она будет проходить до 14 сентября) в столицу Украины прибыли более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран.

Накануне конференции президент Польши (в 1995—2005 годах), председатель наблюдательного совета YES Александр Квасьневский заявил: «Украина снова удивляет мир своей постоянной жаждой перемен. Для украинского народа изменения становятся рецептом от болезней прошлого и девизом будущего. Это очень хорошая идея обсудить глобальные изменения здесь, в Киеве. Это то, чем в течение 15 лет занимается YES, предоставляя платформу для обсуждения будущего Европы и мира. Мы твердо верим, что лучший способ предсказать изменения — это реализовать их. В содействии этом и заключаются миссия и задача YES».

Тема дискуссии в этом году — «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе». Участники будут говорить об основных вызовах, стоящих сегодня перед человечеством: кризисе традиционной демократии, глобальной экономической системе, угрозах безопасности и т. д. Кроме того, на YES будет представлено новое всемирное исследование общественного мнения, инициированное и проведенное под руководством Виктора Пинчука (его фонд — один из главных организаторов мероприятия).

13 сентября, первый день форума, начнется с заявления трех президентов: Владимира Зеленского, лидеров Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули Ниинистьо. Посвящен обсуждению вызовов завтрашнего дня, глобальной политической и мировой экономической ситуациям и их последствиям для Украины и мира, кризису демократии и положению дел на Ближнем Востоке. Организаторы обещают представить эти темы в новом свете, так как будет применен несколько нетрадиционный подход: разговор о счастье граждан как об основной цели государственного управления. Эксперты проанализируют ведущие практики и инновации правительств, приоритетом для которых является именно это. Ночные сессии YES запланировано посвятить, в частности, отношениям Украины и России, будущему Европы, энергетической независимости нашего государства и изменению климата.

Спикерами встреч заявлены: премьер-министр Катара (в 2007—2013 годах) шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль-Тани; профессор психологии Гарвардского университета Стивен Пайфер; премьер-министр Эстонии (в 2003—2005 годах) Юган Партс; старший исследователь Гуверовского института Стэнфордского университета Нил Фергюсон; министр иностранных дел (в 2006—2014 годах), премьер-министр Швеции (1991−1994 в годах) Карл Бильдт; бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Фил Бридлоу; старший научный сотрудник Института Като Андрей Илларионов; Александр Квасьневский; председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев; президент Европейского парламента (в 2002—2004 годах) Пат Кокс; вице-президент ЕБРР Ален Пийю; генеральный директор Trident Acquisitions, бывший член Государственной Думы России Илья Пономарев; основатель и председатель Rasmussen Global, генеральный секретарь НАТО (в 2009—2014 годах) Андерс Фог Расмуссен; Ирина Ставчук, исполнительный директор Центра экологических инициатив «Екодия»; посол США в Украине (в 2009—2013 годах) и России (в 2014—2017 годах) Джон Теффт; глава Центра анализа европейской политики, бывший генерал-командующий армией США Бен Ходжес.

Второй день тоже будет насыщенным. Ежегодную лекцию мира прочитает президент Колумбии (в 2010—2014 и в 2014—2018 годах), лауреат Нобелевской премии мира 2016 года Хуан Мануэль Сантос Кальдерон.

Спикерами этого пленарного дня будут: бывший премьер-министр Великобритании (в 1997—2007 годах) Тони Блэр; специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер; министр иностранных дел Словакии, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак; философ и писатель Бернар-Анри Леви; директор информационно агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко; министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Тема итоговой дискуссии — судьба либерального мирового порядка.

YES основана в 2004 году, когда Виктор Пинчук пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения будущего Украины и ЕС. До 2013 года встречи проводились в ялтинском Ливадийском дворце. После аннексии Крыма они проходят в Киеве.

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