Происшествия

Изнасилование школьницы в Харькове: в сети появилось видео с места происшествия

11 сентября в Харькове была изнасилована 12-летняя девочка, когда она возвращалась из школы. Место ЧП показал ресурс «Харьковские будни». Видео сняла Анна Юрченко.

Напомним, 25-летний неизвестный мужчина днем, когда ребенок шел из школы, подошел к девочке, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка смогла самостоятельно вернуться домой. После этого ребенка с травмами и ушибами доставили в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство и разыскивают педофила. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», сейчас состояние здоровья потерпевшей стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.

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