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Происшествия

Находится в больнице: стало известно о состоянии изнасилованной в Харькове 12-летней девочки

10:03 12 сентября 2019 932
рука
Инф. «ФАКТОВ»

Двенадцатилетняя школьница, которую в Харькове изнасиловал 25-летний мужчина, находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство и разыскивают педофила. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, 11 сентября в Харькове около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась дом. После этого ребенка с травмами и ушибами доставили в больницу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале в Днепре, где тренер по карате принуждал к сексу 16-летнюю воспитанницу. История с сексуальным насилием над ребенком произошла и в Знаменском районе Кировоградской области, где мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

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