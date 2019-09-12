24.76 / 25.03 27.18 / 27.58
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

"Ты герой или шо?": экс-динамовец Алиев нахамил полицейским и вызвал волну критики в сети (видео)

15:33 12 сентября 2019 41
алиев
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Александр Алиев устроил скандал полицейским, остановившим его автомобиль. Алиев грязно ругался, требовал от правоохранителей спрятать служебное оружие и намекал, что полицейских ждут большие неприятности. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».

«Ты герой или шо? Убери „плетку“, отдай своему напарнику… Не было бы у тебя ствола, я бы тебя», — заявлял Алиев, используя нецензурную лексику.

При этом бывший именитый футболист всячески пытался избежать обвинений в угрозах. «Я угрожаю? Было сказано, что я угрожаю?», — возмущался он.

Видео содержит нецензурную лексику

А пока Алиев возмущался, его друзья требовали объяснить причину остановки.

Дерзость футболиста не встретила понимания у пользователей сети. Алиеву напоминают, что никакие былые достижения в футболе не дают права на подобные выходки.

скрин

скрин

скрин

Напомним, в Киеве усилилась кампания по противодействию водителям-нарушителям. «ФАКТЫ» выяснили, что делать водителям, если их авто эвакуировали.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер