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"Ты герой или шо?": экс-динамовец Алиев нахамил полицейским и вызвал волну критики в сети (видео)
Бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Александр Алиев устроил скандал полицейским, остановившим его автомобиль. Алиев грязно ругался, требовал от правоохранителей спрятать служебное оружие и намекал, что полицейских ждут большие неприятности. Видео опубликовано на странице «Киев Оперативный».
«Ты герой или шо? Убери „плетку“, отдай своему напарнику… Не было бы у тебя ствола, я бы тебя», — заявлял Алиев, используя нецензурную лексику.
При этом бывший именитый футболист всячески пытался избежать обвинений в угрозах. «Я угрожаю? Было сказано, что я угрожаю?», — возмущался он.
Видео содержит нецензурную лексику
А пока Алиев возмущался, его друзья требовали объяснить причину остановки.
Дерзость футболиста не встретила понимания у пользователей сети. Алиеву напоминают, что никакие былые достижения в футболе не дают права на подобные выходки.
Напомним, в Киеве усилилась кампания по противодействию водителям-нарушителям. «ФАКТЫ» выяснили, что делать водителям, если их авто эвакуировали.
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