Алла Пугачева в кружевном белье взбудоражила сеть (фото)

Шоу-бизнес

Примадонна российской сцены Алла Пугачева, которая ранее показала фото без макияжа, взбудоражила сеть ночным селфи в кружевном белье.

«Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание», — подписала она снимок словами из песни «Мой друг».

Поклонники певицы восхитились. «Люблю такие фото, исходит особая теплота», «Всем бы так выглядеть в свое время», «Женщина вне времени! Браво, Алла», — пишут они.

Досталось, конечно, примадонне и от хейтеров, которые пророчат ей скорый развод и критикуют внешность.

Напомним, что песню «Мой друг» Алла Пугачева посвятила Максиму Галкину. Когла она впервые исполняла ее на сцене, зрители плакали. «Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук и в теплоте голоса. Слышу я вдруг, что мы с тобой разные, но все же мы вместе, мой друг. О тебе, для тебя эта песня», — говорится в песне.

Кстати, Пугачева не устает держать в тонусе молодого мужа и выглядит всегда очень хорошо.

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