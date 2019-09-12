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Алла Пугачева в кружевном белье взбудоражила сеть (фото)
Примадонна российской сцены Алла Пугачева, которая ранее показала фото без макияжа, взбудоражила сеть ночным селфи в кружевном белье.
«Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание», — подписала она снимок словами из песни «Мой друг».
Поклонники певицы восхитились. «Люблю такие фото, исходит особая теплота», «Всем бы так выглядеть в свое время», «Женщина вне времени! Браво, Алла», — пишут они.
Досталось, конечно, примадонне и от хейтеров, которые пророчат ей скорый развод и критикуют внешность.
Напомним, что песню «Мой друг» Алла Пугачева посвятила Максиму Галкину. Когла она впервые исполняла ее на сцене, зрители плакали. «Мой друг, дело не в возрасте, а в нежности рук и в теплоте голоса. Слышу я вдруг, что мы с тобой разные, но все же мы вместе, мой друг. О тебе, для тебя эта песня», — говорится в песне.
Кстати, Пугачева не устает держать в тонусе молодого мужа и выглядит всегда очень хорошо.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!