Седьмая молодость пришла: Алла Пугачева взбудоражила сеть фото без макияжа

Шоу-бизнес

Примадонна российской сцены Алла Пугачева, которую недавно обвинили в плагиате нарядов, взбудоражила сеть снимками без макияжа.

«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это седьмая молодость пришла?» — подписала фото певица.

Всего Пугачева опубликовала два снимка. На них у певицы лишь слегка подкрашены глаза.

Поклонники артистки сделали ей много комплиментов. Они пишут, что молодость и не уходила, а выглядит Алла Борисовна прекрасно.

Но не всем понравилось лицо певицы без грима. Хейтеры посоветовали Пугачевой помнить о возрасте, а некоторые написали, что им больно смотреть, как изменилась певица.

Напомним, ранее в сети появился снимок молодой Аллы Пугачевой, который восхитил ее поклонников.

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