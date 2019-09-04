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Шоу-бизнес

Седьмая молодость пришла: Алла Пугачева взбудоражила сеть фото без макияжа

11:04 4 сентября 2019 212
Пугачева
Инф. «ФАКТОВ»

Примадонна российской сцены Алла Пугачева, которую недавно обвинили в плагиате нарядов, взбудоражила сеть снимками без макияжа.

«Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это седьмая молодость пришла?» — подписала фото певица.

Пугачева

Всего Пугачева опубликовала два снимка. На них у певицы лишь слегка подкрашены глаза.

Пугачева

Поклонники артистки сделали ей много комплиментов. Они пишут, что молодость и не уходила, а выглядит Алла Борисовна прекрасно.

Пугачева

Но не всем понравилось лицо певицы без грима. Хейтеры посоветовали Пугачевой помнить о возрасте, а некоторые написали, что им больно смотреть, как изменилась певица.

Пугачева

Пугачева

Напомним, ранее в сети появился снимок молодой Аллы Пугачевой, который восхитил ее поклонников.

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