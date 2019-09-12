Свитолина не сыграет матч в Китае в свой день рождения (фото)

Спорт

Сильнейшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая третью строчку в женском рейтинге WTA, отмечает 12 сентября свое 25-летие. Примечательно, что в этот день наша соотечественница должна была стартовать на турнире в китайском Чжэнчжоу матчем с Юлией Путинцевой из Казахстана, но из-за неблагоприятных погодных условий поединок был перенесен на пятницу, 13 сентября.

Таким образом, праздничный день Элина могла посвятить себе. В частности, спортсменка поделилась со своими подписчиками в Instagram забавной детской фотографией. «Мысленно вернулась в то время, когда последний раз была гибкой», — подписала снимок теннисистка.

Поздравил Элину и ее бойфренд Гаэль Монфис. «С днем рождения мою любовь. Ты изменила мою жизнь гораздо больше, чем думаешь», — написал француз под совместным фото.

Несколько интересных фактов из биографии первой ракетки Украины.

1. Родилась Элина в спортивной семье. Отец занимался борьбой, а мама — греблей. Брат Юлиан пришел в теннис в 9 лет, однако для ребят такой возраст уже считается поздним в профессиональном спорте. Четырехлетняя Элина пошла на занятия вместе с братом и взяла в руку ракетку, несмотря на то, что она была больше самой девочки. Как рассказывает отец спортсменки, дочь сначала играла теннисными мячиками, а затем повторяла упражнения за братом. К слову, кроме спорта Элина в детстве также посещала школу актерского мастерства, что сейчас очень помогает ей быть не такой восприимчивой, как многие девушки, а также не заморачиваться из-за мелких неудач, что очень важно в теннисе.

Родители теннисистки - отец Михаил и мать Елена

Старший брат Юлиан, благодаря которому Элина начала заниматься теннисом

2. Теннисистка в своих интервью часто рассказывает о своем рационе питания. Свой день Свитолина начинает с каши, яичницы и йогурта, кофе не употребляет. А среди любимых блюд — борщ, который готовит ее мать. Кстати, сама Свитолина также умеет и любит готовить. Своим коронным блюдом называет кашу киноа с вареными овощами. Кроме того, однажды Элина на своей странице в Instagram призналась: «Единственный способ завоевать мою любовь — это отвести меня в украинский ресторан». Видимо, именно так подобрал «ключики» к украинке ее нынешний возлюбленный Гаэль Монфис…

3. Очень любит собак, а вот змей и пауков, наоборот, страшно боится. Также у Элины есть игрушка-собака, которую она возит на все соревнования, начиная с детского возраста. Признается, что верный талисман не пропустил ни одного турнира. Кроме того, у Элины есть еще кулон с государственным гербом Украины, изготовленный специально для сборной по теннису. Также, кроме спортивной формы, украинка всегда кладет пару вечерних платьев. Среди них есть и наряды авторства матери спортсменки. Таким образом Свитолина благодарит свою маму за все, что та для нее сделала.

«ФАКТЫ» присоединяются к многочисленным поздравлениям теннисистке в этот праздничный день и желают Элине продолжать радовать многотысячную армию ее поклонников победными результатами на мировых теннисных кортах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина поделилась историей знакомства со своим возлюбленным.

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