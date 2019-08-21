Свитолина рассказала, как нашла любовь в Париже (фото)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина не только успешна на корте, но и в личной жизни. Спортсменка встречается со своим французским коллегой Гаэлем Монфисом, и судя по совместным фотографиям, пара счастлива вместе.

Об истории знакомства 24-летняя украинка откровенно рассказала изданию JetSetter. «С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались очень мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце прошлого года, после победы на Итоговом турнире, я поехала праздновать с друзьями в Париж. Опубликовала фото в инстаграме, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хотя родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали отдохнуть лишь на несколько дней», — откровенничает Элина.

Монфис уже успел побывать в Украине, и остался в восторге. «Гаэлю понравилось в Украине. Ему понравился Киев, он был в восторге от Одессы, а, главное, от украинской кухни. Особенно от борща!» — говорит теннисистка.

Также одесситка призналась, что ей намного проще встречаться со спортсменами, чем людьми, далекими от спорта, и, бывает, они не так часто видятся со своим возлюбленным. «Гаэль понимает меня „от и до“, понимает, с какими трудностями я сталкиваюсь, он может поддержать меня, когда нужно и как нужно. Ведь турниры — это всегда стресс, и, если неправильно подойти к человеку, можно еще больше его „накрутить“, вместо того, чтобы помочь. Более того, мы часто принимаем участие в одних и тех же соревнованиях и много путешествуем вместе. Потому что ждать вторую половинку из бесконечных поездок очень сложно, особенно учитывая то, что теннисный сезон — самый длинный в спорте: мы играем с января до конца октября, почти каждую неделю. У нас очень жесткий график, поэтому свидание для нас — роскошь, которую мы можем позволить себе крайне редко. Но когда удается найти свободный день, мы вырываемся в какое-то романтическое место и проводим время только вдвоем. Как-то у нас были соревнования в разных городах, и в перерыве мы встретились на 24 часа в Париже, чтобы прогуляться по его улочкам и вкусно поесть!» — делится Свитолина.

Отметим, что Свитолина и Монфис примут участие в Открытом чемпионате США, который стартует на следующей неделе в Нью-Йорке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вернулась в топ-5 мирового женского рейтинга.

Фото JetSetter

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