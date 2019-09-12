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Рада отказалась отменить действие законов СССР на территории Украины
Верховной Раде на заседании 12 сентября не удалось принять закон о том, чтобы одним махом упразднить всю нормативно-правовую базу времен СССР. Законопроект предложили парламентарии от «Слуги народа», но даже в родной фракции авторов не поддержали. За радикальный законопроект проголосовали лишь 210 депутатов от «СН» и четыре внефракционных.
Авторы проекта предлагали без дополнительного анализа отменить почти все законы, постановления и распоряжения советских времен. Предполагалось временно оставить в силе лишь Жилищный кодекс и ряд документов о социальной защите. Также должны были остаться действующими международные договоры, документы об административно-территориальном устройстве и решения, связанные с обретением Украиной Независимости.
Напомним, Рада девятого созыва большинство законопроектов голосует без особого обсуждения и внесения правок. Это касается, в том числе и таких резонансных инициатив, как закон об импичменте или о полном реформировании Генпрокуратуры.
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