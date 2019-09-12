Известная певица эмигрирует из России: в сети волна ненависти

Шоу-бизнес

Бывшая участница российской группы «Фабрика» Сати Казанова заявила, что хочет переехать из России в Италию. Ее заявление вызвало волну ненависти в сети.

О своем желании переехать Сати рассказала порталу Starhit.ru, отметив, что влюбилась в Италию — родину своего мужа.

«Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь», — отметила она.

Певица также рассказала, что в прошлом году познакомилась со Стингом и его партнером. Оказалось, у них есть ферма в Тоскане, куда Сати в этом году пригласили.

«Мы выступали сразу после Стинга, на той же сцене. Праздник получился душевным. В тот же вечер музыкант официально получил гражданство страны. А я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего», — поделилась она.

Но вот ее соотечественники восторга не разделяют.

«Да вали. Все эти глупые сравнения в пользу чего угодно, только не своей страны, уже надоели. Как деньги кончатся, приползет с дешевенькой программкой, так там она никому не нужна», «Она здесь сдулась, поехала туда. Были бы здесь заработки, скакала бы по сцене и радовалась. Но слава прошла, увы», «Казанова перепутала туризм с эмиграцией», — это самые «добрые» комментарии в сети.

Кстати, Стинг, который вдохновил Сати, возит с собой на концерты личного повара. Получится ли так у Казановой, увидим.

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