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Известная певица эмигрирует из России: в сети волна ненависти
Бывшая участница российской группы «Фабрика» Сати Казанова заявила, что хочет переехать из России в Италию. Ее заявление вызвало волну ненависти в сети.
О своем желании переехать Сати рассказала порталу Starhit.ru, отметив, что влюбилась в Италию — родину своего мужа.
«Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь», — отметила она.
Певица также рассказала, что в прошлом году познакомилась со Стингом и его партнером. Оказалось, у них есть ферма в Тоскане, куда Сати в этом году пригласили.
«Мы выступали сразу после Стинга, на той же сцене. Праздник получился душевным. В тот же вечер музыкант официально получил гражданство страны. А я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего», — поделилась она.
Но вот ее соотечественники восторга не разделяют.
«Да вали. Все эти глупые сравнения в пользу чего угодно, только не своей страны, уже надоели. Как деньги кончатся, приползет с дешевенькой программкой, так там она никому не нужна», «Она здесь сдулась, поехала туда. Были бы здесь заработки, скакала бы по сцене и радовалась. Но слава прошла, увы», «Казанова перепутала туризм с эмиграцией», — это самые «добрые» комментарии в сети.
Кстати, Стинг, который вдохновил Сати, возит с собой на концерты личного повара. Получится ли так у Казановой, увидим.
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