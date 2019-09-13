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Происшествия

Затащил в лесополосу и изнасиловал: в Харькове задержали негодяя, издевавшегося два часа над ребенком (видео)

0:49 13 сентября 2019 1
Харьковский насильник
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейские Харькова задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы в Индустриальном районе. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Харьковской области.

Уточняется, что педофила задержали на улице 12 сентября в 16:00. На данный момент проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Правоохранители напоминают, что инцидент произошел 11 сентября. Девочка возвращалась со школы и насильник подошел к ней на улице, ударил, затащил в лесополосу и изнасиловал. Школьница обратилась в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские дети подвергаются насилию не только на улице или на пустырях, но и в обычной жизни: так, в Днепре разгорелся скандал с тренером по карате, который вынуждал к занятиям любовью 16-летнюю девочку.

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