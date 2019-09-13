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Пытался перебежать проспект Победы: в Киеве под колесами маршрутки трагически погиб мужчина (видео 18+)
В Киеве на проспекте Победы, возле станции метро «Шулявская», под маршрутный автобус, осуществлявший перевозки по маршруту номер 465, попал пешеход.
Об этом пишет ресурс Киев оперативный.
По словам водителя транспортного средства, пешеход выбежал на дорогу, пытаясь перебежать 8 полос движения.
Дойдя до середины, мужчина почему-то передумал и побежал назад.
В этот момент и произошло ДТП.
От полученных травм мужчина (50−55 лет) погиб на месте.
На момент столкновения в маршрутке находились пассажиры, к счастью, никто из них не травмировался.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП под Киевом: во время столкновения Mercedes разорвал на две части «Москвич», при этом погибла супружеская пара.
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