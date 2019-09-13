Одиночество убивает: под Херсоном покончила с собой мать двоих детей

Происшествия

Одиночество довело до самоубийства 57-летнюю жительницу города Каховка Херсонской области. Окровавленное тело женщины нашли утром под балконом квартиры в доме на улице Энтузиастов, которую она снимала, пишет издание «Херсонцы».

Вызванные на место трагедии полицейские нашли хозяина жилья, открыли квартиру на третьем этаже, и обнаружили там предсмертную записку горожанки с указанием номера телефона и фамилии ее сына. Как выяснилось, у женщины был не только сын, но и дочь. Однако они давно уже повзрослели, имели свои семьи, и жили отдельно.

От матери дети не отказывались, но не всегда могли выкроить время на встречи с ней, из-за чего та очень переживала.

Сын каховчанки сообщил, что месяц назад она уже пробовала свести счеты жизнью, отравившись таблетками, но в тот раз медикам удалось ее спасти. А вот вторая попытка суицида оказалась для нее фатальной.

В Каховском отделе Национальной полиции подтвердили, что обстоятельства гибели человека выясняют в ходе начатого уголовного производства. Впрочем, пока обвинять детей в доведении матери до самоубийства никто не намерен — речь идет лишь о выяснении всех подробностей случившегося.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве патрульные смогли предотвратить самоубийство. Свести счеты с жизнью решил мужчина средних лет, житель Деснянского района. В отличие от предыдущих случаев, угроза была действительно серьезная: мужчина выбрался через окно наружу и стоял на узком парапете на высоте 17-го этажа. Была опасность, что даже отказавшись от самоубийства, мужчина уже не сможет забраться обратно в окно и, обессилев, рухнет вниз с 50-метровой высоты.

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