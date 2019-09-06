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Хотел спрыгнуть с 17 этажа: в Киеве патрульные спасли мужчину от самоубийства (видео)
В Киеве патрульная полиция в очередной раз предотвратила самоубийство. Свести счеты с жизнью решил мужчина средних лет, житель Деснянского района. В отличие от предыдущих случаев, угроза была действительно серьезная: мужчина выбрался через окно наружу и стоял на узком парапете на высоте 17-го этажа. Была опасность, что даже отказавшись от самоубийства, мужчина уже не сможет забраться обратно в окно и, обессилев, рухнет вниз с 50-метровой высоты.
Отговорить от самоубийства мужчину пыталась бригада спасателей, прибывшие на вызов медики. Но все было безуспешно. Ситуация складывалась так, что предотвратить роковой прыжок можно было только разговорами — мужчина стоял так, что не было возможности подобраться к нему тайком и затянуть обратно в квартиру.
Единственным, кому удалось предотвратить трагедию, стал командир роты патрульных Виталий Задорожный. Он предложил мужчине сигарету, рассказал истории, с которыми сталкивался, работая в полиции. Подход оказался верным: мужчина согласился закурить, пошел на контакт, согласился, что его жизнь не такая и сложная. Разговор «по душам» окончательно переубедил потенциального самоубийцу: он согласился, чтобы его втащили обратно в квартиру. А медики провели первичный осмотр, чтобы понять, какая помощь нужна пациенту.
Напомним, ранее патрульные в Киеве спасли пожилого мужчину, который хотел прыгнуть с Южного моста в Днепр.
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