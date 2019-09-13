Происшествия

В ночь на пятницу, 13 сентября, на проспекте Победы маршруткой был смертельно травмирован пешеход.

Случилось это недалеко от строящегося Шулявского моста.

Реконструкция путепровода принесла немало проблем водителям и пешеходам.

Однако следует отметить, что наезд случился в непредусмотренном для перехода месте.

Примерно в полусотне метров от места трагического ДТП находится подземный пешеходный переход.

Однако погибший мужчина не захотел им воспользоваться, а начал метаться по дороге.

Несмотря на позднее время, транспорта было достаточно много.

Водитель микроавтобуса рассказал, что нарушителя увидел в последний момент, когда он появился из-за проезжающего слева транспорта и избежать наезда было просто невозможно. Личность пострадавшего на момент подготовки материала установить не удалось. При нем не обнаружено ни документов ни телефона.

Врачи оперативно прибывшей скорой лишь констатировали смерть. Начато расследование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла погиб в жутком ДТП.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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