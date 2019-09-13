Хакера из Украины приговорили к сотням лет тюрьмы в США

Мир

Гражданин Украины Фёдор Гладырь, который, по мнению властей США, имеет отношение к краже данных кредитных карт более чем 15 миллионов человек, признал свою вину. Об этом рассказал журналистам его адвокат Аркадий Бух, передает «Лайф» со ссылкой на AP.

Адвокат уточнил, что его клиент пошёл на сделку со следствием, поскольку ввиду предъявленных ему 26 обвинений общий срок потенциального наказания превышал несколько сотен лет, теперь же он будет ограничен максимальным сроком в 25 лет, а также зачтётся уже проведённое за решёткой время.

Предварительная дата следующего заседания назначена на 13 декабря. На нём, как ожидается, будет озвучено запрашиваемое для украинца наказание, а также сумма компенсаций, которые ему предстоит выплатить пострадавшим. До этого времени будут вестись подсчёты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае в штаб-квартире Интерпола в Гааге состоялась специальная пресс-конференция, на которой американский прокурор Скотт Брейди сообщил о пресечении деятельности опасной группы хакеров, которая за непродолжительный срок украла с банковских счетов не менее 100 миллионов долларов. В состав преступной группы входили три гражданина Украины. Один из них — из Полтавы, второй — из Николаева, третий — из Хмельницкого. Они уже арестованы. Также находятся под арестом члены хакерской группы, которые являются гражданами Молдовы, Болгарии, Грузии, России. Еще пять человек (все — россияне) объявлены в розыск. Жертвами киберпреступников стали более 40 тысяч человек из разных стран мира.

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