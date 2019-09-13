Неожиданные «туристы» в Кирилловке: над поселком заметили НЛО (видео)

Происшествия

В небе над популярным курортом на Азовском море Кирилловка заметили странный светящийся объект. Об этом пишет «Обозреватель».

Необъяснимое явление очевидцы засняли на камеру, обнародовав видео в YouTube.

Уточняется, что ролик был сделан на Федотовой косе 9 сентября. Округлый объект бесшумно двигался в небе и скоро исчез.

Некоторые из пользователей предположили, что данный объект может быть НЛО.

Также странный объект засняли в небе над городом Марганец.

Напомним, что сейчас в Кирилловке продолжается бархатный сезон. Пляжи не так заполнены отдыхающими, как летом, но туристов по-прежнему хватает. Температура воздуха немного снизилась, но в целом в поселке тепло, а температура воды, как отмечают отдыхающие, вполне подходит для купания, даже не смотря на довольно большие волны. На улицах поселка по-прежнему можно встретить бойких торговцев вкусностями, люди активно пользуются водными аттракционами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке появились довольно необычные курортники: любители изысканного отдыха стали прилетать на курорт на вертолетах. В частности, «летающий объект» заприметили на косе Пересыпь. Отдыхающие шутили, что так недолго до того, что появятся инопланетяне. Возможно, высказывание было «в руку».

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