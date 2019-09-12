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Украина

Бархатный сезон в Кирилловке: на отдых стали прилетать на вертолетах (видео)

5:55 12 сентября 2019 52
Кирилловка пляж
Инф. «ФАКТОВ»

Бархатный сезон в популярном курортном поселке Кирилловка находится в самом разгаре. Об этом пишет МВ.

Пляжи не так наполнены отдыхающими, как летом, но туристов по-прежнему хватает.

Температура воздуха немного снизилась, но в целом в поселке тепло, а температура воды, как отмечают отдыхающие, вполне подходит для купания, даже не смотря на довольно большие волны.

На улицах поселка по-прежнему можно встретить бойких торговцев вкусностями, люди активно пользуются водными аттракционами.

Кроме того, в Кирилловке появились довольно необычные курортники: любители изысканного отдыха стали прилетать на курорт на вертолетах.

В частности, «летающий объект» заприметили на косе Пересыпь.

Пользователи сети шуточно отмечают, что если так пойдет и дальше, то вскоре в Кирилловке можно ждать визита инопланетян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в бархатный сезон в Кирилловке по-прежнему встречаются одинокие медузы, но вскоре они, вероятно, отойдут на большие глубины.

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