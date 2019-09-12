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Бархатный сезон в Кирилловке: на отдых стали прилетать на вертолетах (видео)
Бархатный сезон в популярном курортном поселке Кирилловка находится в самом разгаре. Об этом пишет МВ.
Пляжи не так наполнены отдыхающими, как летом, но туристов по-прежнему хватает.
Температура воздуха немного снизилась, но в целом в поселке тепло, а температура воды, как отмечают отдыхающие, вполне подходит для купания, даже не смотря на довольно большие волны.
На улицах поселка по-прежнему можно встретить бойких торговцев вкусностями, люди активно пользуются водными аттракционами.
Кроме того, в Кирилловке появились довольно необычные курортники: любители изысканного отдыха стали прилетать на курорт на вертолетах.
В частности, «летающий объект» заприметили на косе Пересыпь.
Пользователи сети шуточно отмечают, что если так пойдет и дальше, то вскоре в Кирилловке можно ждать визита инопланетян.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в бархатный сезон в Кирилловке по-прежнему встречаются одинокие медузы, но вскоре они, вероятно, отойдут на большие глубины.
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