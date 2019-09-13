- 08:54 Легкий рецепт десерта панна-котта: быстро и вкусно
- 08:50 SkyUp запустит новый рейс из Львова: куда и за сколько можно будет улететь
- 08:38 "Хуже Дарта Вейдера": Дональд Трамп «забыл», что у него есть сын от Мелании
- 08:25 «Спасали от пьянства и блуда»: в сети показали фото странной акции в России
- 08:12 Свадьба Собчак и Богомолова: невеста показала «обручальные» браслеты
- 08:03 «Вернешься в Луганск — расстреляем»: как 5 лет назад директор детдома сорвала операцию российских пропагандистов
- 08:03 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 7-го тура УПЛ
- 07:52 Пятница, 13-е: как избежать неприятностей
- 07:43 Антикоррупционный суд заочно арестовал судью Высшего хозсуда времен Януковича
- 07:41 «Это смешно»: в Белом доме ответили на критику «оскорбительных» швов на пальто Мелании Трамп
- 07:41 Что делать, если во время УЗИ щитовидной железы обнаружен узел
- 07:40 Торопился на вечер памяти Аллы Вербер: автор портретов Путина и Януковича попал в ДТП
SkyUp запустит новый рейс из Львова: куда и за сколько можно будет улететь
Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp в октябре откроет новый рейс в Шарджу — культурную столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Первый вылет запланирован на 26 октября, а билеты уже поступили в продажу.
Летать в Шарджу самолеты SkyUp будут из Львова дважды в неделю — по средам и субботам. Стоимость билетов в одном направлении составляет от 3215 грн.
Напомним, ранее авиакомпания SkyUp решила пересмотреть свою программу полетов на осень. Были отменены несколько рейсов во Францию. С октября вводятся рейсы в Прагу из Львова и Киева и несколько внутриукраинских маршрутов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.