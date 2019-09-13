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Украина

SkyUp запустит новый рейс из Львова: куда и за сколько можно будет улететь

8:50 13 сентября 2019 5
SkyUp
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp в октябре откроет новый рейс в Шарджу — культурную столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Первый вылет запланирован на 26 октября, а билеты уже поступили в продажу.

Летать в Шарджу самолеты SkyUp будут из Львова дважды в неделю — по средам и субботам. Стоимость билетов в одном направлении составляет от 3215 грн.

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Напомним, ранее авиакомпания SkyUp решила пересмотреть свою программу полетов на осень. Были отменены несколько рейсов во Францию. С октября вводятся рейсы в Прагу из Львова и Киева и несколько внутриукраинских маршрутов.

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