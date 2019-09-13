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Финтех – компания moneyveo выпустила первую коллекцию одежды #КРАСАВА

10:22 13 сентября 2019 4
Финтех – компания moneyveo выпустила первую коллекцию одежды #КРАСАВА
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Финтех — компания moneyveo представила на Kyiv Fashion Week 2019 первую коллекцию одежды под брендом #КРАСАВА. Она состоит из 19 женских и мужских моделей сезона «Осень-Зима» и включает стандартные и бодипозитивные варианты.

«Коллекция #КРАСАВА воплощает стиль, свободу и комфорт. В моделях превалирует завышенная талия, длина миди, геометрические принты, многослойность. Образ дополнят стильные брендированные аксессуары и, конечно же, фирменные надписи. В цветовой гамме делали упор на брендовый зеленый и фиолетовый, а также классику — белый, черный, серый», — комментирует украинский дизайнер Наталия Гóрод, которая разработала первую коллекцию #КРАСАВА.

Это одежда в стиле casual — стильные футболки и свитшоты, практичные худи и толстовки, модные кюлоты и костюмы, а также удобные куртки и пальто.

«#КРАСАВА — это дерзкий авантюрист, который бросает вызов миру и покоряет его. Он выше шаблонов и устоев, знает, чего хочет, проактивный и уверенный в себе. Коллекция сочетает практичность, креатив и fun», — рассказывает стилист коллекции Александра Очеретяная.

По словам коммерческого директора moneyveo Максима Параски, основной посыл коллекции — «каждый из нас #КРАСАВА».

«Как бы ты ни выглядел — в модельных параметрах „90 — 60 — 90“ или в далеких от идеала пропорциях — ты все равно #КРАСАВА. Наш новый бренд культивирует бодипозитив, открытость и свободное самовыражение. Энергичные и стильные красавы уверены в себе и без комплексов. Они умеют наслаждаться моментом здесь и сейчас и берут от жизни максимум. Ведь #КРАСАВА — это не про внешний лоск, это сугубо про внутреннее состояние и стиль жизни», — добавил Максим Параска.

«У нас появилась идея воплотить в жизнь полюбившийся многим телевизионный образ Савы-Красавы, — комментирует коллекцию #КРАСАВА CEO moneyveo Алена Андроникова. — Последний анализ портрета нашей целевой аудитории говорит о том, что многие из наших клиентов находятся в творческом поиске себя, желают развиваться и живут на высоких скоростях. Мы решили воплотить этот образ, полный энергии, стремления к комфорту и саморазвитию, в нашем новом бренде #КРАСАВА».

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