24.65 / 24.93 27.13 / 27.58
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Угрожали утюгом и прострелили ногу: под Киевом задержали банду грабителей (фото)

11:05 13 сентября 2019 83
Наручники
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция задержала банду, члены которой в августе этого года ограбили дом предпринимателей в Иванковском районе Киевской области. Ранее в Запорожской области шестеро вооруженных автоматами людей в масках ворвались в дом фермера, где завладели более чем 600 тысячами гривен и золотыми украшениями семьи.

Как сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов, в Иванковском районе бандиты связали хозяев дома — мужа и жену. Выясняя, где находятся ценности, нападавшие угрожали своим жертвам утюгом, а хозяину дома прострелили ногу. Забрав ценности, они угнали автомобиль предпринимателей. По словам Андрея Небитова, на след бандитов вышли сотрудники криминальной полиции Киевской области, а задерживал их спецназ.

Во время обысков изъяты гранаты, патроны, средства связи и вещественные доказательства. Уголовное производство открыто по ч.3 ст. 187 (разбой) ч. Ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) по ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Бориспольском районе Киевской области вооруженная банда иностранцев устроила налет на дом местного бизнесмена. Позже выяснилось, что среди нападавших было несколько бывших высокопоставленных сотрудников МВД Грузии, двое из которых участвовали в боевых действиях на востоке Украины и получили украинское гражданство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер