Сколько газа по летней цене можно приобрести впрок для отопительного сезона?

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«Прочитал в Facebook, что можно прикупить на зиму газа по летней цене, и такая акция продлится недолго. Для киевлян установлена одна цена, в Киевской области (где у меня дача) — другая. От чего это зависит? Сколько газа можно выкупить по летней цене и есть ли какие-то ограничения? Эта акция действует для всех потребителей?» Николай Михайлович, Киев

В компании «Киевгаз» разъяснили, что цена предлагаемого природного газа составляет 5995,54 гривен за одну тысячу кубометров: сюда включен налог на добавочную стоимость и стоимость поставки, однако не учтены услуги по транспортировке и распределению голубого топлива. Стоимость услуг по распределению газа в разных регионах может отличаться в зависимости от субъекта хозяйствования, который имеет соответствующую лицензию на эту деятельность на данной территории.

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По условиям оказания услуги «Газовый запас» потребитель имеет возможность закупить до 25 тысяч кубометров природного газа (услуга доступна для всех бытовых потребителей). Абоненты «КиевГазЭнерджи» резервируют газ по низкой цене, начиная с 10 сентября. Закупленное по акционной стоимости голубое топливо можно будет использовать в отопительный период.

Услуга предоставляется при условии 100-процентной предоплаты заказанного объема газа. Чтобы сделка произошла, нужно подписать договор (дополнительный к Типововому договору о поставке газа). Документы можно составить и утвердить в любом центре обслуживания абонентов до 25 сентября 2019 года.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года действовал тариф 8,54 892 гривни за кубометр газа, с 1 по 31 мая 2019 года — 7,810 608 гривни, с 1 по 30 июня 2019 года — 7,274 196, с 1 по 31 июля 2019 года — 6,476 886 гривни, с 1 по 31 августа — 6,16 677 гривни (именно этот показатель будет фигурировать в платежках, которые получат потребители в сентябре). Снижение цены на газ произошло вследствие того, что уменьшилась закупочная стоимость газа в АТ «НАК «Нафтогаз Украины», а также снизился тариф на услуги транспортировки голубого топлива «Укртрансгаз». Каждый раз для бытовых потребителей цена может меняться, но она не превысит цену, установленную постановлением Кабмина Украины от 19 октября 2018 года № 867 — 8,54 892 гривни за кубический метр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что может быть с ценами на газ нынешней зимой.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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