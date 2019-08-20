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Можно ли избежать пени на долг за газ, если по ошибке были отправлены завышенные показания счетчика?

«Еще весной передала через „личный кабинет“ показания газового счетчика наперед, случайно спутав цифры. В итоге сумму к оплате в квитанции „нарисовали“ внушительную, неподъемную, поэтому решила погашать ее небольшими порциями. В последующие месяцы передавать показания уже не стала, ведь я и так не выбирала заявленные ранее объемы газа. С мая по новому закону уже предписывается начислять пени на долги за коммунальные услуги, а потом не раз менялся газовый тариф (в сторону уменьшения). Чтобы я не попала в „колоду“ должников, надо стабилизировать ситуацию. Что абоненту делать в подобном случае, когда реальные объемы использованного газа меньше тех, которые переданы в газовую службу и отражены в личном кабинете? Ведь там невозможно ввести цифры с показаниями, меньше тех, которые уже заявлены, чтобы выровнять показания в сторону уменьшения». Надежда К., Киев

В компании «Киевгаз» разъяснили, что бытовой потребитель, который по условиям договора о распределении газа рассчитывается согласно показаниям счетчика, обязан ежемесячно снимать их и передавать в течение пяти суток (с 1 по 5 число месяца, следующего за расчетным) оператору любым удобным способом (телефон, онлайн).

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В случае, когда абонент ошибочно внес неверные показания прибора учета газа, следует как можно быстрее исправить ситуацию, чтобы долг не накапливался и не насчитывалась пеня (она накручивается за долги, которые образовались уже в мае). В абонентском отделе сделают перерасчет, как только получат фактические показания счетчика газа. Можно обратиться в один из центров обслуживания абонентов (адреса и график их работы) или решить проблему дистанционно:

через поддержку оператора в @KyivgazBot в сети Telegram;

через электронную почту [email protected];

через официальную страницу @kyivgaz.ua в соцсети Facebook;

через контактный центр ДП «КиевгазЭнерджи»: +38 (044) 495-04-05 .

Абоненту сразу сделают перерасчет в соответствии с фактическими показаниями прибора учета природного газа. Как это происходит? Учитывая требования закона «О жилищно-коммунальных услугах, пункт 4.9. и типового договора, ДП «КиевГазЭнерджи» насчитывает пеню в размере 0,01 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, если потребитель нарушил сроки оплаты и оплата прошла после 25 числа (начиная с мая).

Напомним, что с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года действовал тариф 8,54 892 гривни за куб газа, с 1 мая 2019 года по 31 мая 2019 года — 7,810 608 гривни, с 1 июня 2019 года по 30 июня 2019 года — 7,274 196, а уже с 1 июля 2019 года по 31 июля 2019 года — 6,476 886 гривни.

Если абонент сначала передал неверные показания прибора учета, а через несколько месяцев поменял их на верные, фактические цифры, то последние показания распределятся по месяцам (согласно положениям кодекса газораспредельтельных систем). Объем потребленного газа распределяется по месяцам с учетом группы потребления и плановых месячных объемов потребления. После перераспределения этих реально использованных объемов газа помесячно начисления осуществляются по ценам и тарифам, которые действовали в соответствующие месяцы.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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