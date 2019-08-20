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- 10:48 Можно ли избежать пени на долг за газ, если по ошибке были отправлены завышенные показания счетчика?
Можно ли избежать пени на долг за газ, если по ошибке были отправлены завышенные показания счетчика?
«Еще весной передала через „личный кабинет“ показания газового счетчика наперед, случайно спутав цифры. В итоге сумму к оплате в квитанции „нарисовали“ внушительную, неподъемную, поэтому решила погашать ее небольшими порциями. В последующие месяцы передавать показания уже не стала, ведь я и так не выбирала заявленные ранее объемы газа. С мая по новому закону уже предписывается начислять пени на долги за коммунальные услуги, а потом не раз менялся газовый тариф (в сторону уменьшения). Чтобы я не попала в „колоду“ должников, надо стабилизировать ситуацию. Что абоненту делать в подобном случае, когда реальные объемы использованного газа меньше тех, которые переданы в газовую службу и отражены в личном кабинете? Ведь там невозможно ввести цифры с показаниями, меньше тех, которые уже заявлены, чтобы выровнять показания в сторону уменьшения».
Надежда К., Киев
В компании «Киевгаз» разъяснили, что бытовой потребитель, который по условиям договора о распределении газа рассчитывается согласно показаниям счетчика, обязан ежемесячно снимать их и передавать в течение пяти суток (с 1 по 5 число месяца, следующего за расчетным) оператору любым удобным способом (телефон, онлайн).
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В случае, когда абонент ошибочно внес неверные показания прибора учета газа, следует как можно быстрее исправить ситуацию, чтобы долг не накапливался и не насчитывалась пеня (она накручивается за долги, которые образовались уже в мае). В абонентском отделе сделают перерасчет, как только получат фактические показания счетчика газа. Можно обратиться в один из центров обслуживания абонентов (адреса и график их работы) или решить проблему дистанционно:
- через поддержку оператора в @KyivgazBot в сети Telegram;
- через электронную почту [email protected];
- через официальную страницу @kyivgaz.ua в соцсети Facebook;
-
через контактный центр ДП «КиевгазЭнерджи»:
+38 (044) 495-04-05.
Абоненту сразу сделают перерасчет в соответствии с фактическими показаниями прибора учета природного газа. Как это происходит? Учитывая требования закона «О жилищно-коммунальных услугах, пункт 4.9. и типового договора, ДП «КиевГазЭнерджи» насчитывает пеню в размере 0,01 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, если потребитель нарушил сроки оплаты и оплата прошла после 25 числа (начиная с мая).
Напомним, что с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года действовал тариф 8,54 892 гривни за куб газа, с 1 мая 2019 года по 31 мая 2019 года — 7,810 608 гривни, с 1 июня 2019 года по 30 июня 2019 года — 7,274 196, а уже с 1 июля 2019 года по 31 июля 2019 года — 6,476 886 гривни.
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Если абонент сначала передал неверные показания прибора учета, а через несколько месяцев поменял их на верные, фактические цифры, то последние показания распределятся по месяцам (согласно положениям кодекса газораспредельтельных систем). Объем потребленного газа распределяется по месяцам с учетом группы потребления и плановых месячных объемов потребления. После перераспределения этих реально использованных объемов газа помесячно начисления осуществляются по ценам и тарифам, которые действовали в соответствующие месяцы.
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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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