65-летняя Любовь Успенская полностью разделась для фото

Шоу-бизнес

Известная исполнительница, «королева русского шансона» Любовь Успенская, которая родилась и выросла в Киеве, опубликовала откровенное фото в соцсети.

«В Майами очень жарко… Нет такой одежды в которой было бы комфортно при такой температуре. Спасаюсь в душе. Готовлюсь к концерту», — подписала она снимок.

Кто фотографировал обнаженную певицу в душе, не уточняется.

Подписчики Успенской не оставили фото без внимания. Правда, одни ее хвалят, а другие — критикуют.

«Если у бабушки фигура девочки — это не значит, что надо вести себя, как девочка!!! Люба, опомнись», «Совсем с мозгами плохо!!! Старушка в печали», — пишут хейтеры.

«Огонь! Очень красивое фото, необычное! Вид бомбический! Да чтоб я также душ в Майями принимала», — отвечают им фанаты певицы.

Напомним, что ранее Успенская обнажилась на пляже, что взбудоражило пользователей соцсетей.

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