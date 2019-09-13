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Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская полностью разделась для фото

11:18 13 сентября 2019 157
Любовь Успенская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная исполнительница, «королева русского шансона» Любовь Успенская, которая родилась и выросла в Киеве, опубликовала откровенное фото в соцсети.

«В Майами очень жарко… Нет такой одежды в которой было бы комфортно при такой температуре. Спасаюсь в душе. Готовлюсь к концерту», — подписала она снимок.

Успенская

Кто фотографировал обнаженную певицу в душе, не уточняется.

Подписчики Успенской не оставили фото без внимания. Правда, одни ее хвалят, а другие — критикуют.

«Если у бабушки фигура девочки — это не значит, что надо вести себя, как девочка!!! Люба, опомнись», «Совсем с мозгами плохо!!! Старушка в печали», — пишут хейтеры.

«Огонь! Очень красивое фото, необычное! Вид бомбический! Да чтоб я также душ в Майями принимала», — отвечают им фанаты певицы.

Успенская

Успенская

Напомним, что ранее Успенская обнажилась на пляже, что взбудоражило пользователей соцсетей.

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