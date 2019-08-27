65-летняя Любовь Успенская обнажилась на пляже (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская певица Любовь Успенская, которая родилась и выросла в Киеве, взбудоражила сеть откровенным фото. 65-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором загорает топлес на пляже в Испании. Успенская принимает солнечные ванны только в красных трусиках-бикини и кепке. Лицо она прикрывает руками. Певица пишет, что так она защищает его от вреда ультрафиолета, который негативно влияет на кожу, сушит ее и старит.

«Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо — прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла», — написала Успенская под провокационным фото.

Откровенный кадр вызвал горячие споры в сети. Одни подписчики восхищаются формами певицы, которая отлично выглядит в своем возрасте. Другие же обвинили ее в вульгарности и использовании фотошопа.

«Офигеть. Совсем с ума сошла. Бедненькая», «А в другой позе нельзя было сфоткаться?», «Выглядите великолепно, но я бы не стала бы показывать себя в таком облике», «У красоты нет возраста, у красоты есть фотошоп», «Это, конечно, уже слишком откровенное фото», «В таком возрасте должны быть рамки, может, скоро в порно начнете сниматься?», «Зачем выставлять зад расщиперенный», «Отфотошопила. Мне одной стыдно?», — возмущаются комментаторы под фото.

Впрочем, Успенская не обращает внимания на нападки, продолжает наслаждаться отдыхом и публиковать фото в купальниках. Для этого она привезла в Испанию личного фотографа.

Кстати, на сцене певица выглядит не менее дерзко — она предпочитает облегающие мини-платья и молодежные шортики.

Вскоре впервые за восемь лет Успенская выступит в Киеве с сольным концертом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак сверкнула пышной грудью в облегающем платье.

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