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65-летняя Любовь Успенская обнажилась на пляже (фото)
Известная российская певица Любовь Успенская, которая родилась и выросла в Киеве, взбудоражила сеть откровенным фото. 65-летняя звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором загорает топлес на пляже в Испании. Успенская принимает солнечные ванны только в красных трусиках-бикини и кепке. Лицо она прикрывает руками. Певица пишет, что так она защищает его от вреда ультрафиолета, который негативно влияет на кожу, сушит ее и старит.
«Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо — прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла», — написала Успенская под провокационным фото.
Откровенный кадр вызвал горячие споры в сети. Одни подписчики восхищаются формами певицы, которая отлично выглядит в своем возрасте. Другие же обвинили ее в вульгарности и использовании фотошопа.
«Офигеть. Совсем с ума сошла. Бедненькая», «А в другой позе нельзя было сфоткаться?», «Выглядите великолепно, но я бы не стала бы показывать себя в таком облике», «У красоты нет возраста, у красоты есть фотошоп», «Это, конечно, уже слишком откровенное фото», «В таком возрасте должны быть рамки, может, скоро в порно начнете сниматься?», «Зачем выставлять зад расщиперенный», «Отфотошопила. Мне одной стыдно?», — возмущаются комментаторы под фото.
Впрочем, Успенская не обращает внимания на нападки, продолжает наслаждаться отдыхом и публиковать фото в купальниках. Для этого она привезла в Испанию личного фотографа.
Кстати, на сцене певица выглядит не менее дерзко — она предпочитает облегающие мини-платья и молодежные шортики.
Вскоре впервые за восемь лет Успенская выступит в Киеве с сольным концертом.
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