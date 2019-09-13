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Роспуск ЦИК: как голосовали нардепы
В пятницу, 13 августа, Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект, проголосовав в целом за досрочное прекращение полномочий Центральной избирательной комиссии.
Это решение поддержал 341 парламентарий.
Голоса народных депутатов разделились так:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нынешний состав Центризбиркома Верховная Рада утвердила год назад — осенью 2018 года.
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