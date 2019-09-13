Роспуск ЦИК: как голосовали нардепы

Украина

В пятницу, 13 августа, Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект, проголосовав в целом за досрочное прекращение полномочий Центральной избирательной комиссии.

Это решение поддержал 341 парламентарий.

Голоса народных депутатов разделились так:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нынешний состав Центризбиркома Верховная Рада утвердила год назад — осенью 2018 года.

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