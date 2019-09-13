Свитолина отметила прошедший день рождения тяжелейшей победой над уроженкой Москвы (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (третья позиция в мировом женском рейтинге), накануне отметившая свое 25-летие, преподнесла себе подарок в виде победы на старте турнира в китайском Чжэнчжоу с призовым фондом 1 миллион долларов.

Наша соотечественница во втором круге встречалась с Юлией Путинцевой из Казахстана (36-я), с которой ранее шесть раз пересекалась на турнирах. В четырех случаях — в 2015 на Открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гарросе» и Пекине, а также в 2016-м в Москве — победа доставалась Элине, в двух — в 2011-м в Тюмени и в 2012-м в Дубае — сильнее была уроженка Москвы, семь лет назад принявшая гражданство Казахстана.

Первый сет сложился для Свитолиной неудачно — поведя в счете, украинка позволила сопернице не только выровнять положение, но и выиграть партию. Второй сет наша соотечественница взяла уверенно, а вот решающая партия, перед которой Путинцева взяла паузу, чтобы переодеться, стал настоящей борьбой нервов. Элина уступала — 3:5, но все же довела дело до тай-брейка. Но и там не клеилось: украинка проигрывала 1:5, однако ценой невероятных усилий все-таки сломила сопротивление соперницы — 3:6, 6:1, 7:6 (5).

За выход в четвертьфинал Свитолина заработала 41 075 долларов и теперь ожидает встречи с француженкой Кристиной Младенович (39-я), которая в своем матче обыграла свою соотечественницу Каролин Гарсию (31-я) — 7:5, 6:2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина уступила титулованной Уильямс в полуфинале US Open.

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